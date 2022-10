¿Cómo educar y corregir a un hijo(a) adolescente? ¿Recuerdas cuando eras adolescente? ¡Ni tú misma te aguantabas! Ahora que tienes un hijo(a) de más de ocho años aproximadamente es cuando compruebas lo difícil que es lidiar con un preadolescente o adolescente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Te darás cuenta de que llegó esa etapa en que no solamente notas cambios físicos, sino que también te pide que no lo beses frente a sus amigos o quizás que no lo lleves a la escuela. Justo ese es el momento en que comienzan a hacerse independientes, les interesa "encajar" en el grupo, comienzan a acudir a fiestas nocturnas y por supuesto que la rebeldía se hace pan de cada día. Para ayudarte en tu lucha por educar a tu hijo(a) adolescente, Siempre Mujer acudió a Jeannette Kaplun, blogger, presentadora de televisión, y mamá de adolescentes para que nos diera sus mejores tips. Siempre Mujer (S.M.) ¿Cómo mantienes una buena comunicación con tu hijo adolescente? Jeannette Kaplun (J.K.): La clave para mantener una buena comunicación con tus hijos durante la adolescencia es aprender a escuchar sin juzgar apresuradamente. Si quieres que tus hijos confíen en ti, ellos deben sentir que pueden contarte lo que piensan, lo que sienten y lo que viven. S.M. ¿Cómo puede una mamá negociar con un hijo adolescente un permiso para asistir a una fiesta o actividad? J.K. La negociación de los permisos siempre es un tema delicado en la relación entre padres e hijos adolescentes. Sin embargo, si estableces reglas claras y razonables, es más fácil porque todos saben a qué atenerse. Sí recomiendo a los padres averiguar bien en qué consiste la fiesta o la actividad a la que desean asistir sus niños. Más importante aun, es necesario saber si habrá supervisión de adultos. Muchas veces no conoces a los padres de los amigos de tus hijos, pero por lo menos debes saber si estarán presentes y algo fundamental, cómo contactarlos. Averigua el nombre de los padres, su dirección y su celular por si acaso. S.M. ¿Cuál es la mejor técnica que una madre como tú puede usar para enfrentar el mal comportamiento o falta de respeto (gritos, rabietas) de un adolescente? J.K. Los límites son necesarios a toda edad y cualquier falta de respeto debe tener consecuencias claras. Es normal que haya desavenencias y desacuerdos, pero los padres no deben ceder cuando hay un berrinche, ya sea cuando nuestro hijo tiene 5 o 15 años. Muchas veces es mejor dejar que el chico reflexione a solas en su cuarto, o detener la conversación si están los ánimos más encendidos. Y algo muy importante: si has amenazado con un castigo (quitar el celular, no dejar que jueguen Xbox, no dejar que vayan a una fiesta), debes cumplirlo si tu hijo te falta el respeto. S.M. ¿Cuáles son las mejores 5 claves para educar mejor a los niños? 1. Establecer reglas claras desde que los niños son bebés: Los límites ayudan a dar claridad y seguridad. Ojo, eso implica que debes ser consistente y consecuente, porque debe haber alguna consecuencia si el niño no sigue las reglas establecidas. 2. Amor es incondicional: Pero eso no implica que siempre estés de acuerdo con tus hijos. Puedes enojarte, pero eso no quita el inmenso amor que les tienes. 3. Relación estrecha con tu hijo desde pequeño: La confianza entre padres e hijos se construye a través de los años. Familia con hija adolescente Familia con hija adolescente | Credit: Getty Images 4. Predicar con el ejemplo: Los niños aprenden más de tus acciones que de tus palabras. Además, si notan contradicciones en tu comportamiento, cuando sean adolescentes te verán con poca credibilidad y no te respetarán. 5. Valora su manera de aprender: El mensaje puede ser el mismo, pero el método debe ajustarse al estilo de aprendizaje de cada niño para que sea más efectivo. No olvides que tu rol como madre implica guiar y ser el ejemplo a seguir, por lo que cada experiencia brinda la oportunidad de educar a tus hijos y enseñarlos a valorarse. S.M. ¿Qué tan bueno es el uso de la tecnología en ellos? ¿Cómo manejas esta parte con tu hijo? ¿Cómo llegan a un acuerdo en el que ambos tengan privilegios? J.K. La tecnología es parte de nuestras vidas, pero puede ser muy adictiva. En vez de luchar contra ella, es necesario ver cómo se limita su uso. Con mis hijos implementé un contrato de tecnología apenas recibieron un teléfono celular, en el que se establece qué permitimos y qué no. Más importante aun: está bien claro que el móvil es nuestro y podemos quitarlo si no se cumplen las reglas. No solo delimitamos cuántas horas se usa el celular, sino qué se puede poner en las redes sociales. Más allá de explicarles el tema de la privacidad en línea (que no existe), tanto mi hijo como mi hija están muy conscientes de no publicar datos personales, su dirección, el nombre de su colegio ni nada que pueda ser mal utilizado. Por otra parte, la tecnología puede ser una gran herramienta. Ayuda a los niños a buscar información para sus proyectos y tareas. Además, los ayuda a canalizar su creatividad. Debes guiar a los niños para que usen de manera positiva la tecnología, pero sin abusar de los dispositivos y sin perder el contacto humano. A la hora de la comida, no se usa el celular. Cuando conversan, tienen que mirar a los ojos. Y cuando alguien les hace una pregunta, deja el móvil y le responde mirándole. S.M. ¿Cuáles son esos principales errores que cometen los padres al educar a sus hijos adolescentes? J.K. Uno de los errores más grandes es confundir el rol de padres con el de amigos. Puedes tener la mejor de las relaciones con tus hijos y una comunicación excelente, pero no debes dejar de poner límites y de guiarlos. Tampoco puedes tenerles miedo a los exabruptos adolescentes. Y por último, no enseñarles lo básico. No creas que basta con hablar, tú hijo debe aprender a cocinar, cuidar su aseo personal…

