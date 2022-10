Cómo cuidar de tus mascotas en Halloween y Día de los Muertos Veladoras encendidas, caramelos sueltos y disfraces: existen muchos peligros para nuestros amiguitos de cuatro patas durante las fiestas, ¡aquí te contamos cómo mantenerlos seguros! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son dos de las fiestas favoritas de chicos y grandes y en ellas abundan los caramelos, bebidas calientes, juguetes, regalitos y espectaculares decorados. Por eso es que el la fiesta de Noche de Brujas, o Halloween (octubre 31) y el Día de Muertos (noviembre 1 y 2), son días de especial cuidado para nuestras mascotas quienes están expuestas a caramelos que caen del suelo o que están en tazones colocados en céspedes y escaleras de los hogares o veladoras encendidas y demás peligros para ellos. Esto es de especial importancia porque cada vez es más común y popular el hacer el "trick or treat" pidiendo caramelos de puerta en puerta en compañía de nuestros amiguitos de cuatro patas. Además cada vez se usa más que las mascotas usen un disfraz, lo cual también puede representar un peligro para ellos. Los disfraces "Un disfraz puede ser incómodo o aterrador para su mascota", afirman los voceros de la organización Best Friends Animal Society a People en Español. ¿La solución? "Introdúzcalo lentamente. Comienza por sacar el disfraz del empaque y deja que se airee. Los disfraces pueden tener olores fuertes a los que las mascotas pueden ser sensibles. Coloca que el disfraz en el piso y permita que tu mascota lo huela. Si su mascota evita el disfraz, no muestra interés o tiene miedo, coloque golosinas o un juguete favorito cerca del disfraz para que sea una experiencia positiva para su mascota.El proceso de disfrazar a tu mascota debe hacerse en dos pasos y ser repetitivo. Si el disfraz tiene más de una pieza, pruebe con una pieza al día. Por ejemplo, el primer día practique ponerse la capa y repita. Al día siguiente, practique ponerse el sombrero y repita". Gato disfrazado Halloween Credit: Cortesía Best Friends Animal Society Los dulces y chocolates Bien es sabido que los dulces, especialmente los chocolates, en el caso de los perros, pueden enfermar a las mascotas. ¿Qué hacer para prevenir su ingestión accidental? "Asegúrate que los dulces estén claramente etiquetados como golosinas para mascotas y humanos", aseguran los expertos de dicha organización que maneja el santuario para mascotas rescatadas más grande de los Estados Unidos y ofrece adopción, esterilización / castración, además de programas educativos. "Si colocas altares u ofrendas durante el día de los muertos, ten cuidado con velas o veladoras y la comida". Perro disfrazado Halloween Credit: Cortesía Best Friends Animal Society Las veladoras, juguetes pequeños y decorados SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de los caramelos hoy en día se usa mucho regalarle a los niños juguetes pequeños, estampitas, yoyos y otros objetos que pueden caer al suelo y caer fácilmente en poder de las mascotas que podría ahogarse con ellos. [Evita] colocar decoraciones pequeñas al alcance de tu perro o gato", explican los expertos. "Una de las partes fundamentales del Día de Muertos son las ofrendas. Es común que utilicemos jarrones, platillos tradicionales que honran a nuestros seres queridos, algunos dulces o veladoras". ¿Cuál es la sugerencia? "Busca un lugar que no esté a su alcance para colocar la ofrenda".

