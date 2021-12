¿Cómo celebrar en casa el Día de los Reyes Magos? Dale una mirada a estas 5 bellas y divertidas ideas para festejar el Día de Reyes en casa junto a tu familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La temporada de festividades de fin de año es uno de los momentos más esperados en los hogares hispanos, sin embargo, las celebraciones no culminan en diciembre, ya que el 6 de enero marca la llegada de otro de los días más especiales de las tradiciones latinas: el Día de los Reyes Magos. En esta fecha, también conocida en el mundo cómo Epifanía, se conmemora la visita de los Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes viajaron desde sus lejanas tierras, para traer ofrendas de incienso, mirra y oro al Niño Jesús, como homenaje a su realeza y divinidad. El Día de los Reyes Magos es una gran oportunidad para celebrar en familia y transmitir a los más chicos de casa el bello significado de esta tradición. Dale una mirada a estas cinco divertidas actividades que puedes realizar con tus hijos para festejar en grande este día especial. Escribir cartas a los Reyes Magos Día de los Reyes Magos Credit: Getty Images De la misma forma en que los chicos escriben cartas a Santa Claus o al Niño Dios, también pueden preparar una carta a los Reyes Magos en la que compartan las buenas acciones que realizaron durante el año y expresen aquellos detalles que desean recibir de los Reyes por haber sido buenos niños. Puedes transformar esta actividad en un momento aún más divertido poniendo a prueba su creatividad. Prepara elementos decorativos como colores, confeti, escarcha o pinturas para que transformen sus cartitas en obras de arte. Noche de teatro y caracterizaciones Como parte de las celebraciones de este día, es común que en algunos países iberoamericanos y en ciudades estadounidenses con alta densidad de hispanos se acostumbre a realizar procesiones y eventos públicos en los que se conmemora la Epifanía realizando caracterizaciones de los tres Reyes Magos. ¿Qué tal llevar esta idea a tu casa y junto a tu familia crear una noche de teatro inspirada en la visita de los Reyes a Jesús? Dale carta abierta a los chicos para que busquen sin salir de casa todo aquello que necesiten para personificar a Melchor, Gaspar y Baltasar. ¡Qué comience el show! Prepara una deliciosa rosca de Reyes Día de los Reyes Magos Credit: Getty Images Preparar un postre siempre será una actividad familiar perfecta para cualquier ocasión y nada mejor para engalanar esta ocasión que preparando una sabrosa rosca de Reyes. Transforma tu cocina en una panadería para este día. No olvides que parte de la tradición de este popular platillo es esconder una pequeña figura del Niño Jesús al interior de la rosca. Al momento de comer el panecillo, aquel afortunado integrante de la familia que encuentre la figura de Jesús ganará un regalo sorpresa. Agradecer en familia El Día de los Reyes Magos es considerado como la conclusión de la temporada de festividades y también es la oportunidad para que junto a nuestra familia tengamos una nueva velada en la que el agradecimiento sea protagonista. Dedica un momento en este día para agradecer en familia por cada regalo que les ha dado la vida durante esta temporada. Finalizar este día con un abrazo, un beso o un apretón de manos a nuestros seres queridos siempre será uno de los mejores regalos para el corazón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Videollamada familiar Día de los Reyes Magos Credit: Getty Images La unión es una de las características más reconocidas de las familias latinas, ya que, sin importar la distancia, siempre existirá una conexión inquebrantable con nuestros seres queridos. Por esta razón, una actividad que puedes preparar para festejar el Día de los Reyes Magos es una videollamada con aquellas personas de la familia que tienen un lugar especial en el corazón de los chicos. Dar una llamada a esos seres queridos es una bella forma de que tus hijos aprendan sobre el significado que tiene el Día de los Reyes Magos: disfrutar el regalo del amor de nuestros seres queridos.

