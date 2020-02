El coronavirus: ¿Cómo afectará tu economía ? Carlos García, graduado de MIT y fundador del app Finhabits explica cómo afectará el coronavirus a nuestra economía y bolsillo. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los efectos del coronavirus están haciendo estragos en todo el mundo, y no solamente en cuanto a salud se refiere. El surgimiento de esta misteriosa enfermedad que brotó en Wuhan, China, ha traspasado ya las fronteras del gigante asiático para contagiar a miles en por lo menos 47 países. El impacto del coronavirus también se ha dejado sentir en la economía mundial que por tercer día -hasta este jueves- presentaba un marcado declive financiero, con los tres principales índices presentando pérdidas en la peor semana financiera de Estados Unidos desde la crisis financiera del 2008. Lógicamente, esto afectará las finanzas de todos a nivel individual, especialmente las cuents de retiro como el 401K. Para explicarlos el tema recurrimos a Carlos García, graduado del prestigiado Massachusetts Institute of Technology (MIT) y fundador del app FinHabits, para hablarnos sobre el tema. ¿Cuáles son los factores que determinarán las consecuencias del coronavirus en la economía? En mi punto de vista existen tres factores que determinarán el impacto económico del coronavirus. El primero es qué tanto se dispersará el virus en el planeta y cuánto tiempo tardará en encontrarse una vacuna; el segundo factor es la reacción de los inversionistas ante la incertidumbre que está causando; y el tercer factor, es la reacción que puedan tener los gobiernos de los diferentes países para contener el virus e impulsar el crecimiento económico. ¿Debemos estar preocupados como consumidores e inversionistas? Mi experiencia en la industria me dice que es probable que el impacto económico del coronavirus sea de corta duración. Sin embargo, la filosofía de inversión que manejo en Finhabits es poner a trabajar tu dinero en carteras diversificadas. Una cartera diversificada te ayuda a reducir el riesgo en tus inversiones y a participar en el crecimiento de las economías globales. En mi opinión no hay que alarmarse cuando la bolsa de valores cambia por sucesos como este. El crucero Costa Esmeralda. La industria turística se ha visto afectada por el brote epidemiológico del coronavirus: Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Han sucedido casos similares con virus en el pasado? Ya hemos vivido eventos similares en el pasado. Generalmente cuando la bolsa de valores cae, viene seguida de una recuperación rápida. Esto es considerado un impacto en forma de “V” en los mercados. El inversionista tiende a reaccionar de forma exagerada porque no le gusta la incertidumbre. Un ejemplo es lo que vivimos cuando el presidente [Donald] Trump empezó la guerra del intercambio comercial con China. En aquél entonces el mercado cayó y luego se recuperó. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Yo siempre recomiendo tener un plan de inversión a largo plazo. Si no has empezado a invertir hoy es siempre el mejor momento para hacerlo. Te invito a explorar las diferentes opciones de la app de Finhabits para invertir en la bolsa. Advertisement

