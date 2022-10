Cómo te afecta negativamente el uso del vibrador Las que conocen el placentero efecto del vibrador no necesitan mucha presentación. Este aparatito, en algunos casos con formas de conejo, es ese al que se le adjudican maravillosos orgasmos, y al que muchas chicas guardan en su mesita de luz o hasta en su bolso, porque siempre lo quieren tener cerca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Texto por Lula Mor Los beneficios de usar vibrador son muchos: Ayudan a mejorar la vida sexual y con ello mejora la salud en general. Las chicas que lo usan de forma frecuente duermen mejor, se manejan con un sentido de mayor libertad sexual y, por encima de todo, tienen placer. Además, está estudiado que las mujeres que usan juguetes sexuales tienden a hacerse sus chequeos anuales con la ginecóloga, de manera que su salud vaginal también está cuidada. Y eso de que algunos hombres se sienten "intimidados" o que necesitan "competir" con el vibrador no siempre es cierto. Algunos hombres encuentran aun más sensual el hecho de que la mujer quiera jugar con el pene y el vibrador. Pero, como es un verdadero objeto que da placer, muchas mujeres terminan "obsesionadas" con su vibrador. Y claro que ello no es lo que recomienda el doctor (ni nadie). Mujer debajo de las sábanas Mujer debajo de las sábanas | Credit: Getty Images El vibrador puede crear dependencia: Una de las formas en las que este aparatito puede afectar tu vida sexual en forma negativa es si das por sentado que no podrás alcanzar el orgasmo si no es con el vibrador y pierdes interés en tener sexo con tu pareja. Si bien es cierto que es más fácil alcanzar el orgasmo con el vibrador que con el pene, hay muchas cosas que el vibrador solo no puede hacer durante el acto sexual (es decir, el vibrador nunca se convertirá en persona, ni será tu novio). Necesita reemplazo: Por más que te guste tu vibrador, su vida útil no es muy larga, en especial si lo usas mucho. Duran entre uno y dos años y que hay que limpiarlos siempre, porque un vibrador sucio puede afectar la salud vaginal. De qué está hecho también afecta: Muchos vibradores contienen ingredientes químicos como ftalatos o sustancias tóxicas que están relacionadas con problemas de fertilidad y balance hormonal, entre otras cosas. Para que tu vida sexual sea plena, debes prestar especial atención a los materiales que componen tu aparato. Sus efectos positivos son muchos más que los negativos: Un estudio reciente hecho en la Universidad de Indiana asegura que en Estados Unidos más del 50 por ciento de las mujeres usa o ha usado vibrador alguna vez y que el 70 por ciento de esas mujeres nunca ha tenido un problema sexual vinculado a su dildo. Es decir, son más los beneficios que los riesgos. Por eso, si tienes en tu casa a tu amigo el vibrador, cuídalo, mantenlo limpio y llévatelo siempre contigo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cómo te afecta negativamente el uso del vibrador

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.