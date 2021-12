3 cocteles perfectos para celebrar las fiestas con un toque latino Ponle a tus celebraciones navideñas y de fin de año un toque diferente y sorprende a tus invitados con estas bebidas que te recordarán tus raíces. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hemos entrado en el último mes del año y es tiempo de celebración. En estas últimas semanas del 2021, las familias y los amigos se juntan en sus casas para celebrar la Navidad y la llegada del Año Nuevo. Es un momento perfecto para organizar una buena fiesta, así que toma nota y sorprende a tus invitados brindándoles estas bebidas navideñas, pero con un toque latino. El tradicional eggnog sigue siendo definitivamente una de las bebidas más populares de estas fechas y no hay fiesta o celebración que se tercie en la que pueda faltar este delicioso cocktail cuyos orígenes se remontan a la Edad Media en el Viejo Continente. Cuenta con tres ingredientes principales, leche, huevo y alcohol, pero ¿sabías que en muchos países de América Latina tienen sus propias recetas? Quizá los más conocidos sigan siendo el coquito puertorriqueño o el rompope mexicano, con su inconfundible sabor a ron o tequila. cola de mono Cola de mono | Credit: Getty Images Pero, por qué no le echas un poco de imaginación y mezclas en tu coctelera un delicioso trago llamado cola de mono. Es la versión chilena del eggnog y la base es la misma, pero de alcohol principal lleva pisco, un tipo de aguardiente que se toma en Chile y Perú. Los sabores cítricos que aportan nuestras frutas tropicales son siempre una alternativa perfecta para darle un toque refrescante a las bebidas. Si lo tuyo son las margaritas, prueba a preparar una que tenga sabor a mango o a piña y verás como tus invitados te piden repetir. Margarita de Piña y Jalapeño Margarita de Piña y Jalapeño | Credit: Getty Images Ánimate también a innovar un poco y en vez de usar tequila apuesta por su primo el mezcal para darle a tu bebida su inconfundible sabor amaderado, o si eres de las que prefieres llevar el trago a otro nivel, ¿por qué no escarchas tu vaso con un poco de sal mezclada con jalapeño? Tampoco puede faltar en tu recetario una de las bebidas más consumidas en esta época. Hablamos del ponche mexicano, que lleva una gran cantidad de frutas como guayaba, tamarindo o tejocote y se puede servir frío o caliente, su presentación más apetecible si vives en una zona de frío. ponche mexicano ponche mexicano | Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cocinado a fuego lento, el ponche terminará impregnando todo tu hogar de un delicioso aroma a frutas mezclado con el piloncillo y la canela, el toque especial que hace de esta bebida una de las favoritas de los más pequeños de la casa si te animas a prepararle un "mocktail" —la versión que no lleva alcohol.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 3 cocteles perfectos para celebrar las fiestas con un toque latino

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.