3 cocteles perfectos para celebrar el Día del Padre Festeja el Día del Padre con estos cocteles recomendados por los chefs latinos Lauren Arboleda, Dayanny de la Cruz y James Tahhan. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Día del Padre es una de esas celebraciones que todos esperamos, ya que se transforma en la ocasión ideal para demostrar el cariño que tenemos por los papitos de nuestro hogar. Que este festejo tenga lugar durante el mes de junio se confabula con el sol de verano, así que no hay mejor excusa para preparar una linda celebración en casa junto a la familia. Desde luego, las bebidas para tan importante ocasión no deben faltar y por ello invitamos a tres reconocidos chef latinos para que nos recomendaran sus cocteles predilectos a servir durante la velada en homenaje a los papás. Dale una mirada a las deliciosas recetas que nos compartieron los chefs Lauren Arboleda (ganadora de MasterChef Latino 2019), Dayanny de la Cruz (protagonista del Super Bowl LIV con su comida) y James Tahhan (estrella de la televisión en español de Estados Unidos). Tequila picante Tequila picante Tequila picante | Credit: Cortesía de Lauren Arboleda Para la chef colombiana Lauren Arboleda este delicioso coctel es su fórmula ideal para la celebración del Día del Padre. "Es perfecta porque tiene la combinación de picante con dulce y el aromático del cilantro. Va bien con un asado (que usualmente los padres aman), unos tacos o unas tapas", aconseja la creadora de Food From the Heart. Ingredientes:

1/4 de taza de agave

1/3 de taza de tequila blanco

1/2 de taza de jugo de limón

1/3 de taza de hielo ⠀

1 jalapeño cortado en rodajas

1 puñado de cilantro

Tajín Preparación: ⠀

Añade los ingredientes en un mezclador de cocteles. Agita muy bien por varios segundos. Antes de servir la mezcla, añade a los bordes de tus vasos un poquito de tajín. ¡Sirve y salud! ⠀ Margarita de coco y piña Margarita de coco y piña Margarita de coco y piña | Credit: Getty Images Para la reconocida chef Dayanny de la Cruz una deliciosa margarita con el sabor caribeño de frutas como el coco y la piña debe ser protagonista en la celebración del Día del Padre. "Es una bebida hecha para papá, especialmente en estos tiempos donde el calor es grandísimo. Es un coctel fresco, riquísimo y muy elegante. A papá le encantará', nos dice la chef, directora ejecutiva del Hard Rock Stadium en Miami. Ingredientes:

1 onza de jugo de limón

½ onza de tequila

2 onzas de jugo de piña

½ onza de porto o licor de jerez (sherry liquor)

1 onza de leche de coco en lata

2 onzas de tequila blanco

1 onza de azúcar granulado mezclado con ½ onza de hojuelas de coco (para decorar el borde del vaso) Preparación: ⠀

Añade todos los ingredientes en un mezclador de cocteles frío (incluye el hielo de último) y agita muy bien por varios segundos. Sumerge el borde de los vasos en el jugo de limón y luego en la mezcla de azúcar con hojuelas de coco. Pon hielo en tu vaso antes de servir y añade tu mezcla. Puedes decorar con una rodaja de naranja deshidratada. Margarita triple citrico con mezcal Margarita triple citrico con mezcal Margarita triple citrico con mezcal | Credit: Getty Images El tequila parece ser la elección ideal de nuestros invitados para celebrar a los padres en su día y así lo confirmó el querido chef James Tahhan, quien nos compartió una receta de margarita que irradia aroma de limón, naranja y lima. "El mezcal tiene el carácter que normalmente los padres tienen -aunque muchas veces las del carácter pueden ser las mamás", asegura la estrella de la televisión y quien celebrará el Día del Padre en grande junto a su hijito Jamie. Ingredientes:

2 onzas de jugo de naranja, lima y limón (mezclados)

2 onzas de licor de naranja

2 onzas de mezcal

1/2 chile serrano

1 chile serrano para decorar Preparación:

En una coctelera coloca hielo hasta la mitad, luego agrega el jugo de cítricos, el mezcal, el licor de naranja y la mitad de chile serrano. Agita bien por un minuto. Sirve en un vaso corto con hielo, pasando tu mezcla por un colador. Decora con un chile serrano entero arriba del vaso.

