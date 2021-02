La periodista puertorriqueña de Univisión, Lourdes del Río, ha dado muchas noticias en su vida, pero sin duda, una de las que más alegría le ha transmitido ha sido la de compartir que por fin había hecho realidad su sueño de crear un podcast semanal, dedicado a ver la vida desde un punto de vista optimista.

Acostumbrada a comunicar las noticias más duras, su podcast En positivo trata de ser un oasis en medio del desierto en estos tiempos díficiles que corren. Conversamos con la periodista, quien ya ha contado con invitados de la talla de Emilio Estefan o Luz María Doria, para conocer más detalles sobre este nuevo proyecto.

¿Cómo te decidiste a crear este proyecto?

Es un sueño que había acariciado por mucho tiempo y la pandemia fue el detonante que me empujó a hacerlo realidad. Cuando estuve aislada en mi habitación con covid 19 me replanteé muchas cosas. Entre ellas decidí, que siendo la vida tan frágil no esperaría más para cumplir los deseos de mi corazón.

¿Cómo una reportera de noticias se convierte en conductora de un podcast donde los entrevistados pertenecen a ámbitos tan diversos y los temas son mucho más amables?

Es que dentro de esa reportera que ama con locura al mejor oficio del mundo, el periodismo, está Lourdes, la chica positiva que sigue creyendo que el mundo puede ser mejor y que está en nuestras manos lograrlo. Vivo convencida que el poder radica en nosotros, que los buenos somos más y que vivir en positivo es la clave de la felicidad. He vivido siempre con esa necesidad dentro de mí y verdaderamente no tenía claro cómo contribuir con la humanidad sin dejar la profesión que tanto amo. Por fin encontré la fórmula, con mi podcast En Positivo, tocando vidas, un oyente a la vez.

Image zoom Credit: Cortesía

¿Cuáles de tus habilidades como reportera te sirven para preparar y grabar tu podcast?

Pues cuando eres periodista desarrollas una habilidad natural para preguntar, la curiosidad te guía y las palabras surgen sin esfuerzo, al menos eso me pasa a mí. Pero esta conversación es diferente, no busco desenmascarar a un político corrupto o describir una tragedia natural o un horrendo crimen. Mi conversación es entre amigos, llena de buena vibra, de paz y mi objetivo, mi norte, es muy claro. Busco a través de esa entrevista entender por qué a esa persona que estoy entrevistando el positivismo lo ha llevado a ser la persona exitosa y plena que es hoy.

Aunque el título es bastante explícito, ¿qué es lo que quieres transmitir con este podcast?

En cada episodio conversamos con naturalidad, sin libretos ni preguntas pre establecidas, todo es super orgánico y tanto mis seguidores (mi tribu como suelo llamarlos) como yo misma, aprendemos, obtenemos herramientas de vida y conocemos detalles de la vida de estos famosos que muchas veces nunca habían revelado.

¿Qué has aprendido de tus invitados?

Muchísimo, cada uno ha dejado una huella imborrable en mi corazón. A algunos ya los conocía, a otros no tanto y todos me hicieron el regalo más preciado que se le puede dar a un periodista, fueron sinceros. Hablaron sin tapujos, me abrieron el corazón. En este maravilloso proceso que estoy viviendo, en esta nueva faceta periodística, tan distinta a la que he ejercido toda la vida, he descubierto que tengo la habilidad de sacar lo mejor de las personas. Conmigo se sienten cómodas, relajadas y todo fluye de una manera hermosa y genuina. Tienes que escuchar el podcast para que entiendas a lo que me refiero. Eso es lo más que me dicen constantemente mis oyentes.

Hemos escuchado a Emilio Estefan, Olga Tañón, María Marín, Nancy Álvarez, hoy mismo a Jackie Guerrido… ¿cómo decides a quién invitar?

Pues he invitado a personas que sé que vibran en positivo, que han tenido que enfrentar grandes dificultades pero cuya historia personal está llenas de sueños cumplidos porque creyeron, que a pesar de todo, sí lo lograrían, sí sería posible.

¿Tienes pensado invitar a alguien del mundo de la moda y la belleza?

¡Claro! Allí hay historias hermosas dignas de ser contadas. Recuerda que la gente que trabaja en arte y belleza tiene una sensibilidad muy especial y eso es lo que busco para mi podcast.

En relación a esta industria, ¿cómo de importante es tener una buena autoestima para ser positivo en la vida?

No solo creo que es importante, más bien creo que es vital. Recuerda que no puedes dar lo que no tienes. Si no te amas, si no te respetas, si no tienes una buena opinión sobre tu persona, no podrás ser positivo. Amarte, con defectos y virtudes, es el primer paso.

Image zoom Credit: Cortesía

¿Qué aprendizajes de tu podcast puedes aplicar en tu trabajo y en tu vida diaria?Absolutamente todo. Antes de empezar este proyecto yo pensaba que era positiva, pero creo que muchas veces no me comportaba como tal. Ahora siento un compromiso genuino con mi audiencia, con los que me siguen y me apoyan y estar tan inmersa en el positivismo me ha cambiado la vida. Lo que ven en mis redes sociales, lo que escuchan y ven en mi podcast, lo que leen sobre mí en las entrevistas deben saber que esa soy en la vida real. No siempre logro estar en positivo, no soy perfecta, pero todos los días me levanto pensando que será un gran día y lucho para que así sea.

Si pudieras elegir cualquier persona del mundo, de cualquier época, ¿a quién te gustaría entrevistar?

Al Dalai Lama o al Papa Francisco. Sería el mayor honor de me vida.

¿Qué consejo te gustaría darles a nuestros lectores?

Que se amen y que no permitan que nadie les diga que no pueden lograr un sueño. Escuchen el podcast de Emilio Estefan, al terminarlo no les quedará ninguna duda de que todo es posible si se lucha en positivo.