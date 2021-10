Exclusiva: Clarissa Molina remodeló su apartamento y así luce ahora La presentadora hizo el cambio de mano de la directora creativa y diseñadora de interiores María Alemán, de 305 Deco Living & Co LLC. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina está en uno de los mejores momentos de su vida, no solo en cuanto a lo profesional se refiere, sino también en el aspecto sentimental. Y es que la carrera de la presentadora va como viento en popa, y como ya habrás escuchado, también se encuentra viviendo un hermoso romance con el empresario musical Vicente Saavedra. Lo único que le faltaba a Molina era hacerle un cambió a su casa, algo que por fin pudo llevar a cabo de mano de la directora creativa y diseñadora de interiores María Alemán, de 305 Deco Living & Co LLC. Hablamos con Alemán, quien nos contó, en exclusiva, todos los detalles de la remodelación. La presentadora vive en un apartamento de un rascacielos de Miami, el cual quería cambiar para hacerlo sentir más como su hogar. Fueron siete meses los que se tardó Alemán buscando las piezas perfectas para crear el espacio que tanto quería la presentadora. "Clarissa quería un look acogedor y un estilo que la representara. Vendió los pocos muebles que tenía para empezar de nuevo. Quería que yo convirtiera su casa en el santuario zen, [con] paz, buena energía, piedras y cristales", cuenta la diseñadora. "Como el apartamento tiene una vista espectacular, quise traer los colores de la naturaleza dentro de su apartamento, usando tonos cálidos y neutros como el blanco y crema". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Remodelacion apartamento Clarissa molina Credit: Cortesía/305 Deco Living & Co LLC Remodelacion apartamento Clarissa Molina Credit: Cortesía/305 Deco Living & Co LLC Remodelacion apartamento Clarissa Molina Credit: Cortesía/305 Deco Living & Co LLC Apartamento de Clarissa Molina, remodelacion Credit: Cortesía/305 Deco Living & Co LLC Según nos contó Alemán, la presentadora no fue nada exigente y le permitió usar su experiencia y gustos para decorar el apartamento. "Confió en mí 100% y dejó que yo la sorprendiera en todo lo que escogiera, aunque yo le daba opciones". El resultado final fue un apartamento lleno de luz y armonía, en el que reinan los colores pasteles, al igual que toques únicos y elegantes como un sofá crema en forma de L y una imponente lámpara de techo, detalles que dejaron fascinada a Molina. Remodelacion apartamento Clarissa Molina Credit: Cortesía/305 Deco Living & Co LLC Remodelacion apartamento Clarissa Molina Credit: Cortesía/305 Deco Living & Co LLC "Me siento superbién. Ya finalmente encontré la vibra que yo quería para mi espacio, para mi casa. [Un lugar] que cuando yo llegue a casa [pueda] sentirme cómoda, tener un ambiente que yo sienta que es mío", expresa la presentadora dominicana. "Me fascinó el cambio. Fueron meses eligiendo, pero estoy feliz, feliz".

