Tania Medina, la cirujana plástica que realiza campañar de amor propio antes de operaciones estéticas Tras descubrir que pese a los arreglos estéticos las mujeres seguían infelices, Tania Medina creó métodos para impulsar la aceptación personal. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras ganar concursos de belleza, Tania Medina estudió medicina y tiempo después se especializó en la cirugía plástica. Pese a tener esta profesión encargada de realizar arreglos estéticos, ahora realiza una campaña para que las mujeres antes de recurrir a este tipo de cambios, opten primero por la aceptación personal. "Por mucho tiempo he estado realizando cirugías plásticas; pero, a pesar de las mujeres o las chicas que iban a mi consultorio quedaban muy lindas, a muchas de ellas nos las veía felices", mencionó a People en Español. "Entendí que debíamos trabajar primero nuestra belleza interior para poder externar eso en nuestra belleza exterior. Por eso nació en mí el interés para motivarlas a amarse, respetarse, aceptarse, a quererse tal y como son. Y después utilizar las herramientas de la cirugía plástica", agregó. "Si tu no te amas, no te valoras, no importa lo que tú te hagas externamente, no te va a gustar. Y de ahí salen todos estos síndromes de dismorfia corporal, de hacerse 500 cirugías y no estar contenta porque realmente tu parte externa no es lo que lo te va a llenar". A partir de este descubrimiento la dominicana creó un forma desarrollar amor propio a la que llamó "New me" o "Nuevo yo"; para ello, realiza una serie de acciones como mensajes motivacionales y calendarios con metas diarias. "Es trabajar tu parte interior, sabiendo cuáles son tus luces y tus sombras. Potencializando tus luces y ayudando a tu sombra a volverse en una parte luminosa también. No es que vamos a ser totalmente perfectos, pero si alcanzar un equilibrio entre lo que soy, lo que pienso y lo que quiero ser. A partir de ahí trabajar mi aceptación, hacer las pases conmigo y enamorarme de mí", expresó. Image zoom Credit: Cortesía Tania Medina SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para complementar la autoaceptación, creó un método titulado "Ritual de siembra la abundancia" que busca ayudar a cumplir propósitos y metas que no se han podido realizar. Para ello, en una o varias macetas se siembran semillas que representan los propósitos personales. "En cada macetita ponemos una intención, luego sembramos la patita y le echamos agua todos los días y cuando lo hacemos tenemos que pensar y conectarnos en todos nuestros propósitos", explicó. "Necesitamos algo tangible para que nuestro subconsciente entienda que tenemos que seguir adelante, porque si lo dejamos a nuestra mente se nos puede olvidar". "Todos necesitamos en este 2021 un nuevo comienzo", Tania Medina Para contar con las herramientas adecuadas, la doctora Tania Medina se apoyó de expertos motivacionales que la ayudaron a desarrollar los diferentes métodos que están disponibles de manera gratuita en sus redes sociales @drataniamedia y @tucirujana. "Todos necesitamos en este 2021 un nuevo comienzo, un nuevo ser y una nueva esperanza después de todas las cosas que hemos pasado en el 2020", concluyó.

