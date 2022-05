¡Que comience la fiesta! 5 cócteles perfectos para celebrar el Cinco de Mayo Tequila, mezcal y hasta vodka: estas deliciosas bebidas alegrarán tu celebración del Cinco de Mayo, ¡solo hace falta el guacamole! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Cinco de Mayo se ha convertido en una de las celebraciones más grandes del país. No es oficial en el calendario, pero ni falta que lo hace: de Norte a Sur y de Este a Oeste millones marcan la celebración en honor a la herencia mexicana en Estados Unidos con comida, bebida, desfiles, muestras de artes, festivales y mucho más. Es una fecha que no puede pasar desapercibida y en la que no pueden faltar ni las margaritas tequileras ni el delicioso guacamole. Aquí compartimos cinco recetas sabrosas, preparadas con distintos licores y jugos ¡elige tu favorita y que empiece la fiesta! Margarita clásica Margarita Clásica Patrón Credit: Tequila Patrón Ingredientes:

1.5 oz. Tequila Patrón Silver (o similar)

1 oz. Licor Citrónge Orange (o similar)

.75 oz. jugo de limón verde o lima fresco

.25 oz. sirpoe de azúcar (simple syrup)

1 rodaja de limón para adornar

sal kosher para el escarchar el borde del vaso Método:

Combinar los ingredientes en una coctelera y agitar vigorosamente con hielo para enfriar.

Escharchar el borde del vaso con sal (opcional)

Colar la mezcla sobre hielo fresco en un vaso y adornar con el limón. La bombilla Bombilla Credit: Cortesía Tequila Patrón Ingredientes:

2 oz. Tequila Patrón Silver (o similar)

.5 oz. Suze Saveur d'Autrefois

1 oz. Club Soda

.75 oz. infusión de agave con hierba mate

.75 Oz. jugo de limón verde fresco

2 chorritos bitters hechos en casa con apio Método:

Combinar todos los ingredientes excepto la club soda en una coctelera con hielo y agitar vigorosamente

Colar sobre hielo fresco en un vaso para bebida tipo Tom Collins y añadir un chorrito de club soda

Mezclar con un agitador y adornar con una hoja entera de epazote (opcional)

Margarita picante con vodka Spicy Tamarita_2 Credit: Cortesía Vodka Smirnoff Ingredientes:

2 oz vodka Smirnoff­ (o similar)

Tamarindo picante

75 oz Lime Juice.75 oz

Sirope de azúcar (simple syrup)

Chile piquín marca Tajín (o similar)

Rodaja de limón. verde

Un chile para adornar Método:

Escarchar un vaso con el Tajín y colocar hielo fresco

Agregar todos los ingredientes y adornar con el limón y el chile. Mezclar bien. Margarita de aguacate Margarita de aguacate Cazadores Credit: Cortesía Tequila Cazadores Ingredientes:

1 ½ oz. Tequila Cazadores Blanco (o similar)

1 oz. jusgo fresco de limón verde

1 oz. miel de agave

1 cuarto de aguacate

1 ramita de cilantro fresco

1 rebanada de chile jalapeño tostado Método:

En una coctelera o vaso para mezclar moler el aguacate con el cilantro y el chile.

Añadir el resto de los ingredientes con hielo en una coctelera y agitar vigorosamente.

Servir en un vaso sobre más hielo fresco. Bandera Bandera Credit: Hornitos Tequila Ingredientes para la 'Sangrita':

1 caballito de Hornitos® Tequila Plata o Reposado (o similar)

1 parte de jugo de naranja

2 partes de jugo de tomate fresco

1 caballito de jugo de jugo de limón

Salsa inglesa Worcestershire (o similar)

Salsa picante Tabasco (o similar)

Sal

Unas gotas de Salsa Maggi (o similar) Instrucciones:

Alistar tres vasos tipo 'caballito' ( también se pueden usar vasos para tomar shots)

Llenar uno con tequila

Llenar otro con jugo del limón

El tercero lleva la 'Sangrita'. Para prepararla mezclar todos los ingredientes en una coctelera y agitar bien. Vaciar en el tercer 'caballito'.



