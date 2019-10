Científicos desmienten que el consumo de carne roja sea malo para la salud Pólemico estudio contradice OMS asegurando que la carne roja y procesada no aumenta la mortalidad y se puede seguir consumiendo sin restricciones By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de que la Organización Mundial para la Salud (OMS) hiciera saltar todas las alarmas en 2015 afirmando que la carne roja era poco recomendable para el consumo humano, un nuevo estudio realizado por científicos canadienses acaba de afirmar lo contrario. Si los primeros aseguraban que la ingesta de carne roja aumentaba el riesgo de cáncer y otras enfermedades, el nuevo estudio publicado parece comprobar que aquello fue una falsa alarma y que no existen pruebas suficientes para relacionar que el consumo de carne roja o procesada aumente la mortalidad. Image zoom Getty Images La carne roja es rica en vitaminas, minerales y antioxidantes y una de las principales fuentes de proteína y hierro en nuestra dieta. Ante esta nueva luz, los expertos afirman que la OMS se precipitó al compartir sus conclusiones y que no hay necesidad de reducir el consumo de carne roja y procesada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿En qué quedamos entonces? ¿La carne roja es buena o mala? Al final del día, quizá sea el sentido común y nuestro propio organismo el que nos indique qué rumbo tomar. Para saber la opinión de una fuente confiable, le preguntamos a la famosa doctora mexicana Diane Pérez su opinión al respecto: Image zoom “El artículo publicado el 1 de octubre en la prestigiada revista médica Annals of Internal Medicine es el resultado de la votación de un panel de 14 expertos procedentes de 7 países que evaluaron la información disponible hasta el momento sobre los potenciales riesgos del consumo de carne roja procesada y no procesada. La conclusión fue que las personas que tienen preferencia por este tipo de alimento pueden seguir consumiéndolo. Vale la pena mencionar que sólo se tomaron en cuenta consideraciones relacionadas con la salud humana, no el impacto en el medio ambiente ni las implicaciones relacionadas con la vida animal. Debo destacar que la carne roja es una excelente fuente de proteína de alta calidad que es altamente recomendable especialmente en niños y contribuye a prevenir y contrarrestar la anemia. Mi recomendación personal es que quien disfrute de la carne roja siga consumiéndola pero procure que sea lo más magra posible, es decir que le quite el exceso de grasa”. Image zoom Pólemico estudio contradice OMS asegurando que la carne roja y procesada no aumenta la mortalidad y se puede seguir consumiendo sin restricciones Getty Images Advertisement EDIT POST

