Chris Rivas explora el tema de la identidad racial en el libro Brown Enough: "Mi vida entera lo inspiró"

En el libro Brown Enough: True Stories About Love, Violence, the Student Loan Crisis, Hollywood, Race, Familia and Making it in America (Row House Publishing) el actor Chris Rivas desata sus emociones para explicar cómo ha sido su vida creciendo en este país como hijo de madre colombiana y padre dominicano y abriéndose camino en Hollywood.

"Mi vida entera lo inspiró" afirma el autor respecto al libro a Book Corner de People en Español. Rivas se ha colocado en el gusto de los televidentes por medio de destacadas series televisivas como Call Me Kat (FOX); 2 Broke Girls; Grey's Anatomy y Rosewood, entre otras, y a pesar de ello, a través de este libro, se revela ante el lector como un hombre que a pesar del éxito ha vivido inseguridades.

"De niño luché mucho con el tema de ser suficiente. Creo que es algo con lo que los humanos podemos conectarnos. ¿Soy suficiente para este trabajo? ¿Soy lo suficiente latino si mis papás no me enseñaron español? ¿Bailó salsa suficientemente bien?".

Otro catalizador del libro fue una charla en vivo del autor y periodista Ta-Nehisi Paul Coates​ que Rivas presenció y donde se discutían temas como el despertar racial.

Es un libro valiente y ¿por qué no? divertido, donde el también dramaturgo y anfitrión de los podcasts Rubirosa y Brown Enough, no duda en usar la pluma para expresar sus más profundos sentimientos.

Christopher Rivas

Es la misma honestidad que lo ha distinguido desde la publicación de un ensayo en la popular columna Modern Love del diario The New York Times, titulada "I Broke Up with Her Because She is White", que levantó ampulla entre los lectores.

El tema de la identidad como un hombre de piel morena en este país es otro de los importantes temas explorados por Rivas, quien ha abordado el tópico previamente en un monólogo homónimo fue publicado en 2021 y que se hizo viral:

