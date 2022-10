¿Cómo formar un imperio a pesar de la tragedia? El empresario cubano Tony Rivas Jr. dice su secreto El cubano Tony Rivas Jr., dueño de la marca de botanas Chifles, contó en exclusiva de cómo una tragedia, hizo que su empresa se convirtiera en una de las más prominentes de Florida Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tony Rivas, Jr. Tony Rivas, Jr. dueño de Chifles | Credit: Cortesía Tony Rivas, Jr. ¿Quién no conoce las mariquitas, platanitos o tajadas? Deliciosas botanas para cualquier ocasión, ¿cierto? Pero mucho ojo, porque no todos los platanitos fritos saben igual y sobre todo, tienen la mejor calidad. Tony Rivas Jr, presidente de la marca Chifles está cien por ciento convencido que su producto se destaca entre los demás, ¿ la razón? "Hemos mantenido la sencillez con los ingredientes y, al mismo tiempo, seguimos innovando sacando diferentes ofertas bajo la marca Chifles", dijo en exclusiva el cubano a People en Español. "Hemos sacado tostones, tiras de plátano dulce, diferentes condimentos y sabores para estar en línea con lo que busca la generación más joven, sin dejar de complacer a la generación mayor que creció con nosotros". El éxito, sin embargo, no ha sido nada sencillo, Rivas, quien siguió los pasos de su padre, -quien distribuía las botanas-, compró la empresa en el 2017, año en el que un incendio acabó con la fábrica. ¿Cómo fue que después de la tragedia este empresario resurgió de las cenizas? Rivas contó todo en exclusiva. ¿Qué ha sido lo más complicado desde que tomaste las riendas de la compañía? Desde que tomamos las riendas de Chifles, hemos tenido dos momentos concretos en los que ha sido muy complicado. El primero fue cuando acabábamos de empezar y la planta se incendió. De repente, no teníamos una planta para producir chips. Tuvimos que encontrar la manera de reconstruir todo y empezar de cero para volver a construir la operación. Gestionamos a nuestros empleados y nos mudamos para empezar de nuevo, y fue una época muy difícil. La segunda, fue la época en la que estamos viviendo ahora. Estamos en una época en la que hay problemas con la cadena de suministro, las presiones de la inflación y el aumento de los costes del combustible. En algo como una merienda/snack, un artículo por el que no se puede cobrar una cantidad excesiva – el poder navegar estos momentos que estamos viviendo hoy en día con todas estas condiciones, ha sido extremadamente difícil. Fábrica Chifles Fábrica Chifles | Credit: Cortesía Tony Rivas, Jr. En tu biografía aclaras que quieres que Chifles sea un producto que sea saboreado por las nuevas generaciones. ¿Cuáles son los pasos que estás siguiendo para lograrlo? A medida que la generación que creció con esta marca envejece y tiene hijos, vemos que surge una nueva generación y estamos adaptando nuestras ofertas para que estén en línea con lo que les resulta atractivo, empezando por ingredientes sencillos, utilizamos ingredientes que pondrías en la lonchera de tus hijos; cosas que te sentirías cómodo compartiendo con tu familia. Hemos mantenido la sencillez con los ingredientes y, al mismo tiempo, seguimos innovando sacando diferentes ofertas bajo la marca Chifles. Hemos sacado tostones, tiras de plátano dulce, diferentes condimentos y sabores para estar en línea con lo que busca la generación más joven, sin dejar de complacer a la generación mayor que creció con nosotros. Ahora por primera vez tu marca se une a JetBlue. ¿Cómo fue que se dio la unión? Esta ha sido una asociación que surgió porque hubo gente dentro de la organización de JetBlue, que son de ascendencia latina, y pensaron "¿por qué no tener un chip de plátano en nuestros vuelos"? Por lo general, han tenido meriendas convencionales y vieron la oportunidad de darnos una oportunidad de ir a por ello. Creo que JetBlue dio un gran paso y fue un salto salir de las meriendas tradicionales y dar una oportunidad a los chips de plátano. Me contactaron y me pareció una forma estupenda de compartir nuestra cultura y nuestros sabores con el resto de los Estados Unidos y en el extranjero a todas las ciudades a las que JetBlue vuela. ¿Qué significa para Chifles como marca, el hecho de que JetBlue le haya incluido en este menú de meriendas, justo en el mes de la herencia hispana? ¿Qué significa para ustedes como pequeña empresa de familia hispana? Esto es enorme. Para una empresa de familia, de ascendencia latina, ser parte de un anuncio como este y celebrarlo en el mes de la Herencia Hispana es increíble. Una de las cosas que se oye mucho en estos días es que las grandes empresas hablan de diversidad e inclusión, y luego tienes una empresa como JetBlue, que lo está poniendo en práctica, y realmente forjando una alianza, es algo muy importante. Además, elegir una merienda de chips de plátanos en vez de otras opciones más convencionales, convirtiéndolos en la única aerolínea de los Estados Unidos que lleva un chip de plátano, algo tan hispano, es un paso importante para esta categoría de comidas, y estamos encantados de tener esta oportunidad. Nosotros planeamos aprovecharla al máximo para compartir nuestra cultura, nuestros sabores y nuestra historia con los pasajeros y la tripulación de JetBlue. Chifles Chifles | Credit: Cortesía Tony Rivas, Jr. ¿Cuál fue el principal consejo que te dio tu padre y que sigues aplicando en tu negocio? No tienes que ser la persona más inteligente; solo tienes que ser el que trabaja más duro. Se predica con el ejemplo y hay que estar dispuesto a arremangarse. A veces estamos cortos de empleados y yo me encuentro en la fábrica, llenando las bolsas y empacando cajas, y lo hago porque esta es la cultura que quiero tener en nuestro negocio. Habrá momentos en los que tengas que hacer algo que esté fuera de tu zona de confort, y otros en los que te encuentres haciendo algo que quizás creas que está por debajo de ti, pero la realidad es que ninguna tarea es demasiado pequeña o demasiado grande. Se predica con el ejemplo y se empodera a los empleados para que tengan una cultura en la que sepan que se necesita a cada uno de ellos para lograrlo, y nosotros lo encarnamos. ¿Cómo vislumbras chifles de aquí a 5 años? Seguimos expandiéndonos por todo Estados Unidos, y creemos que somos muy fuertes en el sureste y el noreste, pero nos vemos trazando poco a poco por el resto de Estados Unidos y haciéndolo de forma que en cada mercado al que vayamos tengamos un impacto. Queremos convertirnos en la merienda de plátano preferida y hacer crecer la categoría, tal y como hemos estado haciendo durante los últimos cuatro años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál dirías que es el secreto de tu éxito? Sinceramente, es no rendirse y no aceptar un no como respuesta. Levantarse cuando te derriban. Cuando las cosas van bien, es estupendo... pero donde uno se gana realmente sus fuerza es cuando empiezas a recibir golpes, y rechazos, se te cierran las puertas y tienes que encontrar la manera de ser ágil y pensar rápidamente; hacer las cosas un poco diferentes y arriesgarte. Y para nosotros, los grandes momentos en los que eso ha ocurrido han sido justo después del incendio, y ahora. Estamos viviendo un momento muy desafiante para ser una pequeña empresa y para estar en el negocio de las meriendas, y ha sido en estos momentos donde siento que eso ha dado más frutos. Para todos aquellos que tengan el deseo de convertirse en empresarios hispanos y que tengan miedo de abrirse camino, ¿qué les dirías? Yo les diría que tengan un plan. Vas a correr riesgos, parte de ello es correr riesgos, pero no corras riesgos innecesarios. No seas desorganizado, ten un plan y luego trata de ejecutar ese plan. Toma esa idea, desarróllala, llévala al punto de ser un plan de negocios y persigue tu sueño. No te lanzes por el precipicio sin asegurarte de que el paracaídas funciona.

