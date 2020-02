¡Mira el nuevo restaurante en honor a Chespirito! By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent Para los fanáticos del Chavo del 8 y el Chapulín Colorado hay un nuevo restaurante temático en Ciudad de México que se llama Chanfle. Empezar galería Nuevo restaurante Image zoom Mezcalent El nuevo restaurante temático se encuentra en la capital de México y se llama Chanfle y Recontrachanfle. 1 de 8 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Roberto Gómez Bolaños Image zoom Mezcalent Los queridos personajes que interpretó el difunto actor son el tema del restaurante. 2 de 8 Applications Ver Todo Recordando a su papa Image zoom Mezcalent Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños, visitó el local. 3 de 8 Applications Ver Todo Advertisement Todos los personajes Image zoom mezcalent El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado no son los únicos personajes que se pueden encontrar en el local. 4 de 8 Applications Ver Todo Señor Barriga Image zoom mezcalent Edgar Vivar también estuvo en la inauguración del restaurante. 5 de 8 Applications Ver Todo Los miembros de su familia Image zoom Mezcalent Los familiares del cómico no faltaron a la cita. 6 de 8 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Bárbara Torres Image zoom Mezcalent La actriz también estaba allí. 7 de 8 Applications Ver Todo Ve a disfrutar Image zoom Mezcalent Si eres fanático y quieres disfrutar de una deliciosa comida, ve a Chanfle y Recontrachanfle. 8 de 8 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

¡Mira el nuevo restaurante en honor a Chespirito!

