¿Por qué caminar es tan importante como alimentarse? El chef José Andrés te ayuda a entenderlo a través de su historia A través de la narración de su historia de vida, el chef José Andrés te ayuda a caminar y mantenerte en forma. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chef José Andrés Chef José Andrés | Credit: Instagram José Andrés Si algo es de suma importancia para el reconocido chef José Andrés es contar su historia a través de la comida que cocina. "Nací en el norte de España, Asturias, una pequeña y hermosa región de un millón de personas, muchas montañas, muchas vacas, un lugar muy verde y fascinante", contó el español durante una de las series Time to Walk de Apple Fitness+. "A principios del mes después de que mi padre y mi madre recibieran el cheque de pago, la nevera estaba llena de leche y huevos. Al final del mes, la nevera estaba vacía". Chef José Andrés Chef José Andrés | Credit: Shannon Finney/Getty Images Según José Andrés, eso nunca fue impedimento para que en la mesa de su hogar siempre hubiera un buen banquete. "Mi madre buscaba cualquier huevo cocido que sobró de la ensalada de hace dos fines de semana y dos rebanadas de pechuga de pollo que nadie comió. Ella lo cortaba y hacía bechamel", rememora el chef que es reconocido por su talento culinario y también por su labor humanitaria a nivel mundial. "Ese fue el momento en que me di cuenta del poder de la comida: alimentar a la familia cuando no quedaba mucho en casa, crear este tipo de conexión familiar con este ritual. Y es probablemente una de las razones por las que siempre me gusta tanto cocinar". Y también caminar, pues según el ganador de la Medalla Nacional de Humanidades del presidente Barack Obama, con esta actividad física se realiza una introspección. "Caminar es una excelente manera de sacar tu verdadero yo", asegura el chef en esta inspiradora experiencia de caminar con audio. "En este mundo, todos estamos creando un caparazón a nuestro alrededor que no siempre permite mostrar quiénes somos realmente, mostrar afecto, mostrar simpatías, mostrar respeto". José Andrés es uno de los célebres personajes como Dolly Parton, Shawn Mendes, y Nicky Jam, entre otros, que forman parte de este programa digital que a través de vivencias únicas, fotos y música de personas influyentes se busca inspirar a los usuarios de Apple Watch a ejercitarse más. Time to Walk con José Andrés Time to Walk con José Andrés | Credit: Cortesía Apple "Creo que cuando caminas, bajas la guardia porque, en cierto modo, estás reflexionando sobre lo que ves, sobre quién eres. Te relajas y muestras tu verdadero yo", asegura José Andrés. "Es algo mágico".

