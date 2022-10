Qué son los chakras y qué significan sus 7 colores ¿Sabías que existen 7 chakras y uno de ellos podría determinar mejor tu personalidad? Los chakras se traducen literalmente como una rueda o disco y provienen de la cultura hindú. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son centros de energía situados en el cuerpo humano; es decir, se encargan de recolectar, transformar y mover la energía entre nosotros y el Universo. Su ubicación se alinea desde la base de la columna vertebral hasta la coronilla y según explica el blog Creciendo en el ahora, cuando naciste tenías los siete chakras perfectamente alineados. A medida que te vuelves adulta, adquieres comportamientos poco sanos y rígidos -a todas nos pasa-; por ejemplo, no demostrar lo que sientes o negar aspectos de ti misma que bloquean la energía. Al no existir armonía y predominar emociones como el miedo, la tristeza, la rabia u otros, se genera un desbalance que se ve reflejado en tu cuerpo por medio de enfermedades o dolencias. Es entonces cuando entiendes el por qué es importante estar consciente de las sensaciones corporales porque te das cuenta realmente de cómo te encuentras a nivel emocional. Cristales de colores representado los Chakras Cristales de colores representado los Chakras | Credit: Getty Images ¿Cuáles son esos 7 chakras, qué colores los determinan y qué significado tienen? ¿Su desbalance hace que me enferme? 1.Sahasrara o chakra de la coronilla Se sitúa en la parte superior de la cabeza y el órgano que lo determina es el cerebro. El color que lo rige es el violeta, al estar relacionado con la belleza, la inspiración y la creatividad. El chakra de la corona se vincula con enfermedades como el párkinson, alzhéimer, depresión, epilepsia, entre otros. Suele bloquearse por los lazos mundanos. Este chakra coordina la conexión entre el universo y la mente. Tiene que ver con la espiritualidad y la divinidad. 2. Ajna o chakra del tercer ojo El color que lo rige es el índigo que habla de tu intuición e imaginación. Se ubica en medio de los ojos. Cuando tienes un desequilibrio de este, sueles padecer más de migrañas, miopía, cataratas y sinusitis. Según el portal Mejor con Salud, se asocia con la intuición y el sabor. La función de este chakra es la intuición, percepción y el contactar con el "yo" interno. 3. Vishuddha o chakra de la garganta Para que lo ubiques mejor, es el chakra azul que te invita a la calma y se sitúa en la garganta y los pulmones. Interfiere en el conocimiento, la salud y el poder de decisión que tengas. El desequilibrio en este desencadena enfermedades como alteración en la tiroides, asma, bronquitis, problemas de audición, úlceras y amigdalitis. Es el chakra del espíritu y la libre expresión, relacionado con la comunicación y la sabiduría. 4. Anahata o chakra del corazón Se rige por el color verde y está vinculado con el balance, el autocontrol y el amor. Se encuentra en el centro de tus senos y a la altura del corazón. Cuando sufres de un desequilibrio, presentas con más facilidad problemas en el corazón, cáncer de mama y alergias. Cuando existe un balance perfecto, eres capaz de dar y recibir sin esperar nada a cambio. Sientes amor real por quienes te rodean. 5. Manipura o chakra del plexo solar Se ubica debajo de las costillas, lo rige el color amarillo, haciéndote brillar cuando lo mantienes activo. Enfermedades como la diabetes, úlceras y piedras en la vesícula están relacionadas con este chakra. Si tu balance con él es "perfecto", tienes buena autoestima, personalidad e intelecto. 6. Svadhishthana o chakra sacro Se localiza en la parte superior del abdomen y te dará curiosidad saber que está relacionado con los dolores menstruales, quistes en los ovarios, entre otros. Su color es el naranja, al estar relacionado con la creatividad y la energía sexual. Con respecto a la personalidad, interfiere en el respeto que tienes por ti misma y tu libertad por querer cumplir todo lo que te propones. 7. Muladhara o chakra base Este chakra está representado por el color rojo, lo que hace a cualquier persona ser alguien pasional, ambiciosa y muy apegada a los deseos físicos y energéticos. Se encuentra en la base de la columna vertebral y su desequilibrio provoca molestias, como estreñimiento y diarrea. Además de enfermedades como hipertensión, hemorroides, entre otros. Está relacionado con el instinto de la supervivencia y las necesidades básicas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Qué son los chakras y qué significan sus 7 colores

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.