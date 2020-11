Close

¡Luis Fonsi y su esposa presumen su escapada más loca y sensual al paraíso! Langosta a la barbacoa, bachata y sexy bikinazos, así están siendo las vacaciones de ensueño del cantante puertorriqueño y su mujer Águeda López. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde uno de sus rincones favoritos, Punta Cana, Luis Fonsi disfruta de la vida y de unos días en familia. Sol, arena y mar son sus mejores aliados durante estas vacaciones en el Caribe de las que está haciendo partícipes a sus seguidores en las redes sociales. Además de disfrutar del buen tiempo y los baños en la playa, el cantante ha mostrado sus exquisitos manjares cocinados en la barbacoa y sus sexy bailes a ritmo de bachata de su colega Juan Luis Guerra. "Una buena botella de vino y ya tenemos la cena de hoy", escribió junto a estas imágenes de lo que sería su apetitosa langosta a la plancha compartida con su esposa Águeda López. Y entre brindis y brindis, la parejita ha aprovechado para lucir cuerpazo en traje de baño. Sobre todo la modelo española, que ha provocado algún que otro paro cardíaco, el de su marido incluido, con este diminuto tanguita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La feliz mamá presumió figura de escándalo con este bikini tricolor por el que recibió un sinfín de halagos, algunos de ellos no apto para menores. Después de unos días de mucho trabajo para ambos, ella en un desfile en su tierra natal, y él con sus nuevos proyectos musicales, se han tomado un respiro más que merecido este fin de semana. ¡Gracias por compartirlo!

