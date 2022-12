Tips para mantenerse en forma durante el fin de año Te contamos qué recomiendan los expertos del fitness para que no pierdas tu forma en esta temporada de festividades. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las esperadas fiestas de fin de año se han convertido en la excusa perfecta para descuidarnos un poco en materia de nutrición y actividad física. Resulta algo casi inevitable romper nuestras rutinas para disfrutar a plenitud de todas las celebraciones de la temporada. ¿Quién puede resistirse a las delicias que se preparan durante estas fiestas y a sacrificar algunas horas de sueño para compartir con nuestros seres queridos? Solo algunas almas valientes son capaces de hacerlo, pero el resto de nosotros no dudamos en dejar a un lado la dieta y el ejercicio. Y aunque nada de malo hay con tomarnos el final del año con una actitud más relajada en cuestión de rutinas, también es muy común que muchos sintamos el arrepentimiento luego de habernos excedido durante la temporada de festividades. El secreto para mantenernos en forma durante esta época radica en encontrar un balance que nos permita disfrutar de todas las tradiciones de esta temporada. Y para encontrar ese equilibrio durante estos días, aquí te compartimos tres recomendaciones que nos dan expertos del mundo del fitness y la actividad física. No te excedas No te excedas No te excedas | Credit: Getty Images Uno de los pecados capitales de la temporada sin duda son los excesos en los que solemos caer durante las celebraciones de fin de año. Comemos y bebemos de más, dormimos muy poco y olvidamos el ejercicio por completo. "Una de las primeras cosas que recomendamos en esta época es intentar controlar los excesos en la comida, el alcohol y el trasnocho", nos explica el entrenador colombiano Óscar Preciado, fundador de la compañía de asesoría deportiva P3​​ Team. "Si hay un día que de pronto te excediste, lo ideal es que el siguiente día sea un poco más controlado". El extriatleta profesional colombiano también enfatiza en que es muy importante evitar el consumo desmesurado de fritos, dulces y bebidas alcohólicas; ya que estos tienen un impacto bastante negativo en nuestro estado físico. "Todo se traduce en no abusar, en tener control, en darse gusto pero con los pies en la tierra", dice Preciado. Mantente en movimiento Mantente en movimiento Mantente en movimiento | Credit: Getty Images Olvidarnos del ejercicio durante las últimas semanas del año parece haberse colado entre nuestras tradiciones de fin de año, pero la realidad es que mantenernos en movimiento es una de las herramientas indispensables para no perder la forma en esta temporada. "A todos nos gusta portarnos un poquito mal en estas fechas. Vale la pena celebrar, disfrutar con la familia, comer las cosas que tanto nos gustan. Así que mi consejo sería: no dejen de hacer ejercicio", nos dice por su parte Rodrigo Garduño, creador de la reconocida compañía de fitness 54D. "Es difícil que en estas fechas una dieta se le acomode a la gente. ¿Cómo puedo equilibrarlo? No dejes de entrenar. Dedícate una hora al día a entrenar todos los días y con eso estarás equilibrando lo que comes con el gasto calórico", añade el reconocido entrenador mexicano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No olvides tomar agua No olvides tomar agua No olvides tomar agua | Credit: Getty Images "Si tomamos mucha agua y hacemos una hora de ejercicio al día, estamos combatiendo o por lo menos nivelando todo lo que pudimos comer esos días", nos explica al respecto Garduño, quien además nos aconseja evitar el consumo en exceso de bebidas azucaradas. Además, tomar agua es un hábito que le ayudará a nuestro cuerpo a eliminar de forma natural los excesos de aquellas toxinas que pudimos haber consumido de más durante las celebraciones de fin de año. El agua es de vital importancia para mantenerse hidratado, en especial luego de haber consumido bebidas alcohólicas, según nos explica Preciado.

