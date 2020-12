Close

Rituales latinos que no pueden faltar en tu Navidad este año La Navidad está llena de tradiciones para los latinos y estos 5 rituales no se pueden quedar fuera de tu celebración en este año tan especial. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La Navidad es una época muy especial para los latinos. Es una temporada llena de alegría, tradiciones y momentos en familia llenos de memorias para recordar. Pero además de todas estas bellas costumbres, también es un tiempo perfecto para hacer una pausa en nuestras vidas, agradecer por todo aquello que tenemos y revitalizarnos para el nuevo año que inicia. En esta ocasión más que nunca, la Navidad se ha transformado en un momento muy esperado en nuestros hogares, ya que a pesar de lo diferente que ha resultado este 2020, durante esta época de final de año hemos vuelto a sentir esa bella energía de esperanza que trae la celebración del nacimiento del Niño Jesús. Aunque las condiciones que afronta el mundo han hecho de esta Navidad algo diferente, no debemos olvidar que el verdadero significado de esta celebración, más allá de los regalos, nos recuerda que a pesar de las dificultades siempre tendremos una nueva oportunidad de renacer y reencontrar el camino. Desde luego, tendremos mucho por lo cual agradecer y mucho por lo cual seguir apostándole a la vida. Dale una mirada a estos cinco bellos rituales latinos que te acercarán aún más al verdadero significado de la Navidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mantén una vela encendida durante Navidad Image zoom Rituales de Navidad 2020 | Credit: Getty Images Las velas tienen un significado muy especial, ya que su luz representa guía durante los momentos de dificultad. Además, con su tenue resplandor nos recuerda que a pesar de aquellos momentos de oscuridad siempre podemos contar con esa pequeña llama en nuestros corazones que nos permitirá seguir adelante. Espera la llegada de la Navidad a las 12:00 de la noche Image zoom Rituales de Navidad 2020 Para las familias latinas, la espera de la llegada de la media noche, que marca el inicio de la Navidad, es uno de aquellos rituales infaltables. Para muchos, es el momento ideal para regalarle un abrazo fraterno a sus seres queridos, para hacer entrega de los regalos y para poner la figura del Niño Jesús en el pesebre. Además del valor simbólico que tiene la espera de la medianoche del 24 de diciembre, el nacimiento de Jesús también recuerda a todos los cristianos la renovación de la fe y el renacimiento de esa luz que debe brillar en nuestros hogares. Toma un momento para agradecer Image zoom Rituales de Navidad 2020 | Credit: Getty Images Desde luego, ha sido un año lleno de dificultades para millones, pero a pesar de las pruebas que el mundo ha tenido que afrontar durante los últimos meses todos tenemos mucho por lo cual agradecer. Tómate un momento durante el día para agradecer por cada regalo que te ha dado la vida durante estos últimos 12 meses. Es muy fácil quedarnos enfrascados en lo negativo, pero si miras a tu alrededor de seguro te darás cuenta de todo aquello por lo cual debes sentir agradecimiento en esta Navidad. El 2020 ha sido un año que nos ha enseñado a valorar esas pequeñas cosas que a veces pasan desapercibidas. Un abrazo, un beso o un apretón de manos a nuestros seres queridos valen oro ahora más que nunca. No olvides el brindis Image zoom Rituales de Navidad 2020 | Credit: Getty Images Por supuesto, el infaltable brindis es otra de las tradiciones que no pueden faltar en nuestras celebraciones de Navidad. Es un tiempo perfecto para que cada uno de nosotros, por medio de palabras, expresemos el amor y cariño que sentimos por nuestros seres queridos. Este año nos ha enseñado que todo puede cambiar de un día para otro, así que aprovecha este momento para regalarle unas bellas palabras a cada una de las personas que llenan tu corazón. Llama a tus seres queridos Image zoom Rituales de Navidad 2020 La unión es una de las características de las familias latinas y a pesar de que vivamos a miles de kilómetros de distancia, siempre existe una conexión con nuestros abuelos, tíos, primos y demás. Por ello, una de las tradiciones más especiales de Navidad es dar una llamada a todos aquellos seres queridos que tienen un espacio especial en nuestro corazón. En esta Navidad, muchas familias no podrán estar juntas físicamente, pero gracias a plataformas digitales como Zoom, WhatsApp o FaceTime tendrán la posibilidad de celebrar juntos a pesar de la distancia. En esta ocasión, dar una llamada a aquellos que amamos sin duda será el mejor regalo.

