Regalos de Navidad último momento por menos de $100

Oops! ¿Olvidaste el regalo de Navidad para esa persona especial? No te preocupes, dale una mirada a este listado de detalles de último momento, en el que encontrarás opciones para todos los gustos. Además, estos obsequios también te ayudarán a no romper tu presupuesto durante el fin de año.

Búsqueda navideña

Los regalos son parte de las tradiciones que hacen de Navidad un día memorable, ya que nada supera el cariño que sentimos al recibir un obsequio de alguien especial. Pero todos hemos sido culpables de haber olvidado en alguna ocasión comprar los detalles a tiempo para las fiestas. Si este año ese es tu caso, aquí tenemos opciones que de seguro salvarán tu velada.

Un accesorio que no puede faltar

Un beanie siempre será el mejor complemento para cualquier atuendo de invierno. Este lindo gorrito de Hat Attack, disponible en diferentes colores es un accesorio ideal para las fiestas de fin de año y la temporada de frío. 

Precio: $74 Para combatir el frío en casa

La nieve y las bajas temperaturas de esta temporada definitivamente no son para todos. Y si la persona para la que buscas un detalle es de aquellas que sufre constantemente de frío, estas calientitas pantuflas de Dearfoams harán que te amen de por vida.

Precio: $49.95

El tejido ideal

Disfrutar de una velada en casa, al calor de un chocolate caliente y viendo películas de Navidad definitivamente no es lo mismo sin el atuendo indicado, que desde luego debe incluir un acogedor sweater. Este kit de We Are Knitters trae todos los elementos necesarios para tejer el suéter perfecto.

Precio: $81

Uñas perfectas

Este Holiday Pack de OPI le robará el sueño a cualquier amante de las uñas perfectas. 10 colores diferentes para resaltar cualquier look durante esta temporada. Como dicen los expertos, una manicura es el mejor accesorio para toda ocasión. Precio: $34.74

Mascota inmortalizada

Para aquellos que aman a sus peludas mascotas un poquillo más de la cuenta, este retrato será un detalle que les llegue al corazón. Por medio de un proceso de digitalización, una fotito normal es transformada en una obra de arte en honor a ese compañero fiel de aventuras. 

Precio: $45+

AirPods con estilo

Los AirPods se han transformado en un elemento imprescindible de nuestra vida cotidiana, así que un detalle excelente para aquella persona especial puede ser este estuche personalizado hecho a mano y en cuero. Un regalo diferente e ideal para proteger los audífonos inalámbricos.

Precio: $21.61+

Zero gravedad

¿Qué juguete puede resultar mucho más emocionante para los chicos que los tradicionales autos de control remoto? Definitivamente un carro que pueda desafiar la gravedad y encontrar caminos inesperados en las paredes de la casa. Este pequeño pero singular auto de Air Hogs es uno de los juguetes más populares de este año.

Precio: $33.99

Para las pequeñas artistas

Cantar es una de aquellas actividades que toda la familia disfruta por montón y para los pequeños que sueñan con ser superestrellas de la música, este karaoke puede ser la opción ideal para Navidad. Este innovador sistema de Singing Machine incluye todo lo necesario para una tarde de música, diversión y talento. Precio: $69.66

Star Wars + Lego

Una ecuación que incluya a la saga de Star Wars y a la compañía de juguetes Lego dará como resultado mucha diversión. Este set de 834 piezas, inspirado en el mítico personaje de Darth Vader, le regalará horas de entretenimiento a cualquiera.

Precio: $63.99

