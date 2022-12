Nuevas canciones latinas para añadir a tu playlist de Navidad Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Navidad Credit: Getty Images Un buen playlist de música navideña es una de las piezas claves para que tu velada de Nochebuena rebose alegría. Aquí te compartimos algunos de los nuevos éxitos navideños creados por artistas latinos que debes incluir en tu listado de fin de año. Empezar galería ¡Con sabor a Navidad! <p>Don Omar, la familia Estefan, Camila Cabello, Chiquis y Manuel Turizo son algunos de los artistas que se han dejado contagiar de la magia de la Navidad y nos han sorprendido con canciones dedicadas a esta época especial del año. </p> <p>Dale una mirada a este listado de temas que no pueden estar fuera de tus celebraciones de fin de año. </p> Don Omar, la familia Estefan, Camila Cabello, Chiquis y Manuel Turizo son algunos de los artistas que se han dejado contagiar de la magia de la Navidad y nos han sorprendido con canciones dedicadas a esta época especial del año. Dale una mirada a este listado de temas que no pueden estar fuera de tus celebraciones de fin de año. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio "Aguinaldo urbano" de Don Omar <p>Luego del éxito de su disco Tradición urbana (2021), el reconocido reguetonero le regaló a sus fans este nuevo álbum navideño lleno de sonidos caribeños y urbanos, incluyendo el tema de salsa "Aguinaldo urbano". Ñejo, Divino, Jowell, Limi-T 21 y Yomo son algunos de los artistas que se sumaron a Don Omar en el disco Tradición urbana 2.</p> Luego del éxito de su disco Tradición urbana (2021), el reconocido reguetonero le regaló a sus fans este nuevo álbum navideño lleno de sonidos caribeños y urbanos, incluyendo el tema de salsa "Aguinaldo urbano". Ñejo, Divino, Jowell, Limi-T 21 y Yomo son algunos de los artistas que se sumaron a Don Omar en el disco Tradición urbana 2. 2 de 10 Ver Todo "Doy gracias por ti" de la familia Estefan <p>Tres generaciones de la querida familia Estefan se unen para traer este lindo tema de Navidad, que tiene todo para convertirse en un clásico de la temporada. Gloria, Emily y Sasha Estefan interpretan "Doy gracias por ti", incluida en el álbum Estefan Family Christmas.</p> Tres generaciones de la querida familia Estefan se unen para traer este lindo tema de Navidad, que tiene todo para convertirse en un clásico de la temporada. Gloria, Emily y Sasha Estefan interpretan "Doy gracias por ti", incluida en el álbum Estefan Family Christmas. 3 de 10 Ver Todo Anuncio "All I want for Christmas is you" de Manuel Turizo <p>El colombiano ha sido otra de las estrellas que ha dejado que su música se contagie por la magia de la Navidad y para esta temporada el cantante presentó una versión del éxito "All I want for Christmas is you" de Mariah Carey. La canción hace parte de una producción especial de Navidad para Amazon Music en la que también participaron artistas como Majo y Dan, Alex Zurdo, Blanca, Alex Campos, Demarco Flamenco, Rafa Pérez y Edurne.</p> El colombiano ha sido otra de las estrellas que ha dejado que su música se contagie por la magia de la Navidad y para esta temporada el cantante presentó una versión del éxito "All I want for Christmas is you" de Mariah Carey. La canción hace parte de una producción especial de Navidad para Amazon Music en la que también participaron artistas como Majo y Dan, Alex Zurdo, Blanca, Alex Campos, Demarco Flamenco, Rafa Pérez y Edurne. 4 de 10 Ver Todo "I'll Be Home For Christmas" de Camila Cabello <p>Para esta Navidad, la estrella de raíces cubanas le dio un regalo muy especial a sus seguidores, ya que su popular versión mariachi de la canción "I'll Be Home For Christmas" (exclusiva de Amazon Music) ahora se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. </p> Para esta Navidad, la estrella de raíces cubanas le dio un regalo muy especial a sus seguidores, ya que su popular versión mariachi de la canción "I'll Be Home For Christmas" (exclusiva de Amazon Music) ahora se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. 5 de 10 Ver Todo "Jinggle bells (Vamos All the Way)" de Chiquis <p>Con una versión spanglish del clásico "Jinggle bells", la estrella de la música regional mexicana se sumó a la magia de la temporada. Esta cumbia con ritmos urbanos y una letra pegajosa hacen de este tema un imprescindible para Navidad. </p> Con una versión spanglish del clásico "Jinggle bells", la estrella de la música regional mexicana se sumó a la magia de la temporada. Esta cumbia con ritmos urbanos y una letra pegajosa hacen de este tema un imprescindible para Navidad. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio "Have Yourself a Merry Little Christmas" de Lupita Infante <p>Todo parece sonar mucho mejor en versión mariachi y el clásico "Have Yourself a Merry Little Christmas" no es la excepción. La nieta del legendario Pedro Infante da vida con su bella voz a este cover -en español e inglés- de uno de los clásicos navideños más queridos y escuchados durante el fin de año. </p> Todo parece sonar mucho mejor en versión mariachi y el clásico "Have Yourself a Merry Little Christmas" no es la excepción. La nieta del legendario Pedro Infante da vida con su bella voz a este cover -en español e inglés- de uno de los clásicos navideños más queridos y escuchados durante el fin de año. 7 de 10 Ver Todo "Last Christmas" de St. Pedro <p>St. Pedro se ha convertido en una de las nuevas estrellas de la música y desde luego no quiso quedarse fuera de las fiestas de Navidad de las familias latinas. Su pegajosa versión spanglish del clásico "Last Christmas" hace parte de una compilación de temas navideños lanzados recientemente por el cantante español.</p> St. Pedro se ha convertido en una de las nuevas estrellas de la música y desde luego no quiso quedarse fuera de las fiestas de Navidad de las familias latinas. Su pegajosa versión spanglish del clásico "Last Christmas" hace parte de una compilación de temas navideños lanzados recientemente por el cantante español. 8 de 10 Ver Todo "Blanca Navidad" de Eslabón Armado <p>Con una versión llena de su popular estilo musical, la agrupación Eslabón Armado puso su sello a esta temporada con el tema "Blanca Navidad". Sin duda uno de los éxitos favoritos por las estrellas, ya que nombres como Luis Miguel, Andrea Bocelli, Daniela Romo, Pandora y La Oreja de Vang Gogh también han creado en el pasado covers de este tema. </p> Con una versión llena de su popular estilo musical, la agrupación Eslabón Armado puso su sello a esta temporada con el tema "Blanca Navidad". Sin duda uno de los éxitos favoritos por las estrellas, ya que nombres como Luis Miguel, Andrea Bocelli, Daniela Romo, Pandora y La Oreja de Vang Gogh también han creado en el pasado covers de este tema. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio "Mapaye" de Luis Vázquez <p>Para los amantes de la salsa, esta versión de la inolvidable canción de Cheo Feliciano "Mapeye" no puede faltar en las fiestas de Navidad. La joven promesa de este género musical trajo de nuevo a la vida uno de los clásicos bailables más queridos por los latinos. </p> Para los amantes de la salsa, esta versión de la inolvidable canción de Cheo Feliciano "Mapeye" no puede faltar en las fiestas de Navidad. La joven promesa de este género musical trajo de nuevo a la vida uno de los clásicos bailables más queridos por los latinos. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Nuevas canciones latinas para añadir a tu playlist de Navidad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.