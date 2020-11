Close

María Celeste Arrarás presume de sus merecidas vacaciones después de un año complicado Desde una paradisíaca playa y con la mejor de sus sonrisas, la periodista compartió su escapada al paraíso en la que derrochó paz, felicidad ¡y cuerpazo! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque el 2020 le arrebató uno de sus grandes amores, su trabajo en Al rojo vivo, a María Celeste Arrarás no hay nada que le quite la ilusión y las ganas de emprender. Su salida de Telemundo fue dolorosa pero la periodista se ha sabido reponer y seguir informando con éxito y como solo ella sabe a través de sus plataformas digitales. Pero le tocaba un respiro después de esta montaña rusa de sentimientos. La puertorriqueña se ha tomado unos días de descanso muy merecidos donde el sol, la arena y el mar están siendo sus mejores aliados, además de unos saludables paseos por la playa. Desde este rinconcito soleado y casi desértico, María Celeste ha mostrado cómo está siendo por primera vez en mucho tiempo el no hacer nada, tan solo disfrutar de la naturaleza y sus virtudes. "¡Una escapadita a una playa desierta es lo que el cuerpo necesitaba!", escribió feliz de la vida en medio de este retiro en una playa perdida de Florida. Bajo el lema de 'vive tu vida', la conductora invita a sus seguidores precisamente a eso, a disfrutar de esas pequeñas grandes cosas que nos dan alegría y paz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Naturaleza en estado puro es lo único que le rodea y distrae en estos momentos "En mi ambiente", escribía en una de sus historias con la compañía de plantas y setos de un verdor envidiable. Un espacio casi todo para ella en el que ha aparcado la información y el ruido mediático para disfrutar de la paz de este lugar. Image zoom María Celeste Arrarás | Credit: IG/María Celeste Arrarás Image zoom María Celeste Arrarás | Credit: IG/María Celeste Arrarás Una salida para desconectar y mimarse después de un añito cargado de momentos complicados. A pesar de esos altibajos, María Celeste ha sabido sacar lo mejor de lo peor y, cuidado, porque promete nuevos proyectos y retos con los que seguro seguirá haciendo las delicias de su fiel público por tantos años. De momento, ¡toca disfrutar!

