Eventos de fin de año que no te puedes perder

¿Pueden creer que ya estamos a punto de decirle adiós al 2022? No hay duda de que ha sido un año inolvidable y para despedirlo como se merece, aquí te compartimos algunos de los eventos imperdibles y con los cuales podrás esperar la llegada del 2023 de forma épica.

¡Lo mejor de lo mejor!

Dale una mirada a los eventos icónicos que ocurren en las grandes ciudades de Estados Unidos y que cada año atraen a multitud de personas para despedir el año por la puerta grande.

Nueva York

El evento predilecto para recibir el 2023 en Nueva York es el afamado Times Square New Year's Eve. Cada año, en esta popular área de la Gran Manzana miles de personas se reúnen para ver la tradicional bola de cristal descender, escuchar en vivo a los artistas invitados, ver la fabulosa lluvia de confeti y disfrutar de los fuegos artificiales.

Los Ángeles

Para aquellos que están en la siempre soleada ciudad de Los Ángeles, el Grand Park's NYELA es el evento que no se pueden perder. A través de los años, esta celebración se ha transformado en un suceso ícono que atrae a miles de familias para disfrutar de buena música y exquisita comida.

Miami

La celebración de fin de año más grande de Florida tiene como epicentro el reconocido Bayfront Park de la ciudad de Miami. Presentaciones de grandes estrellas de la música y un espectacular despliegue de fuegos pirotécnicos hacen de este evento uno de los más esperados de la temporada en el estado del sol.

Las Vegas

La capital del entretenimiento también es otro de los destinos más populares para despedir el año y no es para menos, pues en la noche del 31 de diciembre la ciudad dispone un sinnúmero de eventos imperdibles con algunos de los nombres más grandes del mundo del entretenimiento. Bruno Mars, Adele, Gwen Stefani, The Killers, Pitbull y Kevin Hart son algunas de las estrellas que despedirán el 2022 con presentaciones en Las Vegas.

Disney World y Disneyland

Dos de los lugares predilectos de las familias para disfrutar de los primeros momentos del nuevo año sin duda son Disney World (Orlando, Florida) y Disneyland (Anaheim, California). La magia de estos lugares los transforma en puntos donde se crean recuerdos inolvidables para grandes y chicos. Nada igual a sus espectaculares fuegos artificiales enmarcados por los icónicos castillos de la Cenicienta y la Bella Durmiente.

Chicago

A pesar de las bajas temperaturas, Chicago también es anfitriona de otro de los eventos más reconocidos de fin de año. El Navy Pier se transforma cada 31 de diciembre en el corazón de las celebraciones con una espectacular fiesta protagonizada por sus fantásticos fuegos pirotécnicos y que pueden ser vistos desde diferentes puntos del lago Michigan.

San Francisco

La bella ciudad de San Francisco es otra de las protagonistas de la noche de fin de año, ya que su show de fuegos artificiales de medianoche es reconocido mundialmente. Miles de personas se dan cita en el Bay Area para disfrutar de un espectáculo perfecto e iniciar el nuevo año de la mejor forma.

Universal Studios y Universal Resort

Otros dos destinos favoritos de las familias para despedir el año son Universal Studios (Universal City, CA) y Universal Resort (Orlando, FL). Las afamadas atracciones de estos parques, las presentaciones musicales, la buena comida y los shows hipnotizantes de fuegos artificiales hacen de sus celebraciones de fin de año una experiencia para recordar toda la vida.

En casa

Y si eres de los que prefieres disfrutar la llegada del nuevo año en la comodidad de casa, también puedes sintonizarte con lo mejor de las celebraciones sin tener que poner un pie fuera de tu hogar. Uno de los eventos televisados más populares y tradicionales es sin duda el Dick Clark's New Year's Rockin Eve (ABC) de Ryan Seacrest. Estrellas como Farruko, Ciara, Shaggy, TXT, Finneas y Wiz Khalifa son algunos de los artistas que han confirmado sus presentaciones.

