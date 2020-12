Close

Los mejores conciertos de fin de año para ver en casa Te contamos cómo ver las presentaciones de fin de año de Gloria Estefan, Jennifer López, J Balvin, Demi Lovato y Pitbull. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La música siempre será uno de los elementos infaltable durante las celebraciones de fin de año -especialmente en los hogares latinos- y nada mejor para cerrar el 2020 que con la energía de los éxitos de los mejores artistas del momento. Grandes nombres del entretenimiento latino como Gloria Estefan, Jennifer López, J Balvin, Demi Lovato y Pitbull serán protagonistas de algunos de los especiales gratuitos que serán transmitidos a través de televisión y plataformas digitales como YouTube. Aquí te contamos cómo y dónde ver las presentaciones de estrellas como Miley Cyrus, Dua Lipa, Gwen Stefani, John Legend y Jon Bon Jovi, entre muchos más: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz 2021! Image zoom Credit: (John Parra/Getty Images) Univision se prepara para decirle adiós al 2020 con una celebración que incluye a algunas de las celebridades latinas más queridas del momento. Pitbull, Anitta, Greeicy, Camilo, Joss Favela, Kany García, Natalia Jiménez, Chiquis Rivera, Ivy Queen y Manuel Turizo le regalarán a todos presentaciones con sus mejores éxitos. Raúl de Molina y Alejandra Espinoza serán los anfitriones de la fiesta, que iniciará su transmisión a las 10:00 p.m., hora del Este. Hello 2021: Americas Image zoom Credit: Tim Mosenfelder/Getty Images YouTube también quiso unirse a la celebración de la llegada de un nuevo año y le dará a sus millones de usuarios un concierto que incluye invitados como Dua Lipa, J Balvin, Karol G y Demi Lovato. El espectáculo podrá ser visto a través del canal YouTube Originals iniciando a las 10:30 p.m., hora del Este. Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve Image zoom Sin duda, este es uno de los eventos de fin de año más esperados, ya que entre algunos de los artistas que se estarán presentando se incluyen a Jennifer López, Miley Cyrus y Cyndi Lauper, entre otros más. La velada, animada por Ryan Seacrest, se realizará desde el emblemático Times Square en la ciudad de Nueva York y se podrá ver a través de la cadena ABC desde las 8:00 p.m., hora del Este. NBC’s New Year’s Eve 2020 Image zoom Credit: Dana Edelson/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images La cadena NBC también ha preparado un gran especial para despedir el año de la mejor forma y para ello, contará con la participación de artistas como Ne-Yo, Gwen Stefani, Blake Shelton y Keith Urban, entre otros. El especial iniciará a las 10:00 p.m., hora del Este. Fox’s New Year’s Eve Toast & Roast Image zoom Credit: (Astrid Stawiarz/Getty Images) Los comediantes Ken Jeong y Joel McHale serán los encargados de animar la celebración de la cadena Fox, la cual tendrá presentaciones de grandes artistas del mundo del espectáculo como Gloria Estefan, John Legend y Green Day. La emisión del evento de fin de año iniciará a las 8:00 p.m., hora el Este. New Year’s Eve Live con Anderson Cooper y Andy Cohen Image zoom John Mayer, Snoop Dogg, Kylie Minogue, las Goo Goo Dolls y Jon Bon Jovi harán parte del selecto listado de artistas que se presentarán durante el especial de fin de año de CNN, el cual iniciará desde las 8:00 p.m., hora del Este.

