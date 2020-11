Close

¡Así es el acogedor hogar de Gabriela Spanic en Budapest! La artista abrió las puertas de su espectacular casa en Hungría, país donde se encuentra desde el pasado mes de septiembre para participar (y brillar) en Dancing with the Stars. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La vida es una caja de sorpresas y si no, que se lo pregunten a Gaby Spanic. La respetada actriz vive una de las etapas profesionales más emocionantes con su participación en el programa Dancing with the Stars en Hungría, un proyecto que está llenándola de satisfacción. Allí es todo un reclamo y una de las actrices de telenovelas más queridas y aplaudidas. Su fama y sus papeles inolvidables la convirtieron en la elegida para concursar y allí lleva desde septiembre. Pero, ¿cómo es su vida? ¿Dónde vive? ¿Cómo es su día a día? Las dudas quedaron más que despejadas en este video especial que le hizo el programa donde lo cuenta todo con lujo de detalles, ¡incluso cocinó su plato favorito! En este especial Un día con Gabriela Spanic, la actriz venezolana compartió con sus seguidores cómo es el dúplex en el que vive en la ciudad de Budapest. Aunque las horas de ensayos son matadoras y casi no tiene tiempo ni de respirar, la artista aprovecha cuando está en casa para disfrutar de su estancia favorita: la cocina. Pues si hay algo que le gusta a Gaby, es preparar platos ricos como los que muestra en este reportaje. Necesita comer bien para estar en forma y enfrentar las largas jornadas en el estudio. "A mí me gustan todas las comidas, yo soy muy glotona", explicó mientras sorprendía con un plato especial para sus invitados. Esta estancia de la casa es muy luminosa además de amplia así que el tiempo que se lo permite lo invierte en este entretenido pasatiempo. La actriz no vive sola en su apartamento, le acompaña su gran amor, su hijo Gabriel de Jesús, su mayor cómplice y compañero de aventuras en esta vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La estrella lleva 5 semanas dándolo todo en la pista y se encuentra entre las favoritas. En la última gala le honraron con su primer 10 y lo celebró entusiasmada, a pesar de haberse dañado levemente un tobillo. Todavía queda mucho trabajo por hacer para llegar a la meta, incluso ganar. De momento ella está disfrutando del camino y de esta nueva vida en un país diferente al que se ha adaptado perfectamente. El amor de sus fans al otro lado del charco se lo ha hecho más fácil.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Así es el acogedor hogar de Gabriela Spanic en Budapest!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.