Así se preparan los famosos para recibir la Navidad Por Andrés Rubiano Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: Aaron Davidson/Getty Images for iHeartMedia No hay duda de que la Navidad es una época muy especial para la comunidad latina. Es una fecha llena de tradiciones y momentos en familia que siempre nos renuevan para el inicio del nuevo año y así lo sienten muchas personalidades del mundo del espectáculo. Te contamos cómo se preparan Carmen Villalobos, Adamari López, Alejandra Espinoza, Prince Royce y otros famosos para recibir la Navidad en este 2020. Empezar galería Carmen Villalobos Image zoom Para la bella actriz colombiana la Navidad es una de las épocas más lindas del año y desde luego, en su hogar no pueden faltar durante esta temporada el arbolito, el pesebre, los buñuelos y la natilla. En charla con People en Español, la estrella de las telenovelas reveló que desea pasar las festividades de fin de año junto a su familia en un lugar con mucho sol, ya que quiere escapar por algunos días del frío de Bogotá. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Marjorie de Sousa Image zoom La actriz tiene muy claro que la llegada de la Navidad es sinónimo de un lindo momento lleno de amor y celebración en familia. A pesar de que este año muchas personas no podrán estar junto a sus seres queridos por las circunstancias que atraviesa el mundo, para la venezolana esto se ha transformado en una oportunidad de valorar y amar mucho más a todos aquellos que tienen un lugar especial en su corazón. 2 de 10 Applications Ver Todo Adamari López Image zoom Credit: @HABIAUNAVEZUNAFOTO @HABIAUNAVEZUNVIDEO Para la bella estrella puertorriqueña su familia es el corazón de la celebración de Navidad, por ello, siempre trata de tomar tiempo libre para disfrutar y festejar junto a Toni Costa y Alaïa de las festividades de final de año. Vestirse con pijamas iguales y repartir los regalos son parte de las tradiciones infaltables en el hogar de la estrella de la televisión. Dale una mirada a todo lo que nos contó Adamari López en exclusiva sobre cómo celebra su familia esta linda época del año. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Alejandra Espinoza Image zoom La bella actriz y presentadora mexicana nos contó que este año su celebración de Navidad será más discreta que en ocasiones anteriores, pero lo hará junto a su familia y las personas que más ama. Desde luego, este año ha traído muchas lecciones a la querida estrella de la televisión, por ello, su lema para el 2021 será el de vivir un día a la vez. 4 de 10 Applications Ver Todo Prince Royce Image zoom El 2020 ha sido un año muy especial para el mundo entero y por esta razón, el cantante neoyorquino sabe que pasar las festividades junto a su familia es el regalo más grande que puede recibir. Desde luego, el bachatero nos reveló lo que no puede faltar en su Navidad y esto incluye un delicioso sancocho, el tradicional arroz con habichuelas y muy buena música. 5 de 10 Applications Ver Todo Fabián Ríos y Yuly Ferreira Image zoom Para Fabián Ríos y su esposa Yuly Ferreira la temporada de Navidad tiene un significado muy especial, ya que además de la espera del nacimiento del Niño Dios, la pareja también festeja en diciembre su aniversario de bodas y el cumpleaños de su hija mayor, Lucía. Según lo contaron en conversación con People en Español, durante la celebración de Navidad no pueden faltar los afamados villancicos y la comida tradicional colombiana para esta época. Tamales, buñuelos, natilla y un delicioso chocolate caliente hacen parte del menú para la ocasión. Otra de las tradiciones infaltables en su hogar es esperar hasta la medianoche para abrir los regalos. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Carolina Sandoval Image zoom La temporada de Navidad para la presentadora venezolana es sinónimo de alegría y agradecimiento, así nos reveló en conversación con People en Español. Aunque toda la temporada de fin de año es muy especial para su clan, la llegada de la Noche Buena es sin duda el momento más especial de todo diciembre. Un día lleno de tradiciones familiares en la que todos se unen para esperar la llegada del Niño Jesús y sus regalos. 7 de 10 Applications Ver Todo Catherine Siachoque y Miguel Varoni Image zoom Para la pareja de estrellas la Navidad se celebra en grande y en este año no será la excepción. La comida es parte principal de la velada y según lo reveló Miguel Varoni, su menú consiste en una mezcla de culturas a la que llama “colomgringo”. Pavo, jamón, purés, pan de banano, buñuelos y natilla son algunas de las delicias que preparan para acompañar la ocasión. Los dos también nos revelaron que las tradicionales novenas colombianas en su hogar se transforman en un total concierto, por lo cual tienen instrumentos preparados para todos los familiares que los acompañen. 8 de 10 Applications Ver Todo Chef Yisus Image zoom Desde luego, en la casa del querido chef del programa matutino Despierta América la comida venezolana de la época no puede faltar, por eso una de las tradiciones que recuerda con más cariño es la preparación de las afamadas hallacas o tamales, ya que es un proceso en el que toda la familia tiene que participar. Para el chef Yisus el 2020 le ha enseñado a valorar aquellas pequeñas cosas que hoy parecen los tesoros más grandes: un abrazo, estar en familia, comer en grupo, etc. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Juan Pablo Llano y Catalina Gómez Image zoom Amor, familia, unión y gratitud son los cuatro elementos que enmarcan la Navidad de la bella familia del galán de telenovelas y su esposa. Por supuesto, en su hogar hay tradiciones que no pueden hacer falta durante esta temporada: el árbol de Navidad, la carta para el Niño Dios, rezar la tradicional novena colombiana, tener un pesebre y comer buñuelos con natilla. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

