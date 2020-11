Close

Adamari López muestra el resultado final de su árbol de Navidad ¡y es espectacular! La conductora sorprendió con los colores, los adornos y el toque especial que ha dado a su arbolito navideño este 2020, nada que ver con el del año pasado. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La Navidad está a la vuelta de la esquina y aunque este año llega con unas circunstancias muy especiales, Adamari López no ha querido que los tiempos que corren arruinen uno de los momentos más hermosos del año: el de montar el árbol en casa. Como cada mes de noviembre, la conductora se puso manos a la obra para sorprender con la obra de arte de este año. Con la ayuda de sus amigos de Aniska Creations, la puertorriqueña montó esta pieza clave donde Santa Claux deja los regalos a los niños. Aunque en esta ocasión y como el año pasado se decantó por los colores claros, para este 2020 recurrieron al plateado y unos adornos muy diferentes cuyo diseño causó sensación en las redes. Image zoom Adamari López | Credit: IG/AL Image zoom Adamari | Credit: IG/AL La feliz mamá de Alaïa mostró el precioso adorno navideño apagado y encendido mostrando todos los detalles que han querido que tengan un significado muy especial. "El arbolito ya terminado y está increíble", presumía feliz Adamari en sus historias de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una de las personas encargadas de darle forma explicó cuál es la historia que se esconde detrás de esta nueva creación. "Está inspirado en Alaïa, la consentida de la casa, y en Toni y Adamari porque tiene a bailarines en todas sus posiciones", explicó Ana Isabel. Los adornos que lleva son de lo más variados y van desde coronas hasta bolitas brillantes, estrellas y unas preciosas flores blancas que aportan paz y serenidad al árbol. ¡Sin duda todo un acierto querida Adamari!

