3 ensaladas perfectas para acompañar tu cena de Navidad La querida chef Lauren Arboleda, ganadora de MasterChef Latino en 2019, nos comparte tres de sus recetas de ensaladas ideales para Navidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando pensamos en la Navidad es imposible que no vengan a nuestra mente los olores y sabores de los platillos que hacen parte de las tradiciones de esta época. No es para menos, pues preparar un menú especial para esta celebración es uno de los ritos sagrados que tienen las familias latinas para Nochebuena. Aunque los olores y sabores de la Navidad pueden ser diferentes, dependiendo del lugar o país al que estén atadas nuestras raíces, todos los platos hispanos tradicionales de esta temporada tienen un ingrediente en común: el amor con el que se preparan. "La comida es una forma muy linda de mostrar amor a tus seres queridos", dice la chef colombiana Lauren Arboleda, quien también nos recomendó sus ensaladas favoritas para acompañar nuestro menú de Navidad. Una deliciosa ensalada con aderezo de balsámico y calabaza; una apetitosa papa rellena; y una provocativa burrata dulce y salada fueron las recomendaciones de la ganadora de MasterChef Latino en el 2019. "Son frescas y mezclan frutas dulces con los vegetales de la temporada", señala. "Además son muy divertidas porque tienen texturas, nueces, sabores y son el acompañamiento perfecto para cualquier comida". ¡Dale una mirada a estas tres recetas de infarto! Ensalada con aderezo de balsámico y calabaza Ensalada con aderezo de balsámico y calabaza Ensalada con aderezo de balsámico y calabaza | Credit: Cortesía de la chef Lauren Arboleda Ingredientes bases:

Mezcla verde de rúcula baby, espinaca y cebolla larga

Brotes

Granada

Arándanos

Queso azul

Nueces tostadas

Trozos de tocino tostado (opcional)

Aguacate Ingredientes para la vinagreta:

¼ taza de vinagre balsámico

3 cucharadas de puré de calabaza

1 cucharada de miel

1 cucharada de aceite de oliva

¼ cucharadita de sal

Pimienta Preparación:

Pon las nueces a tostar en el horno entre 5 y 7 minutos a 350 grados Fahrenheit. Agrega a la mezcla verde la granada, los arándanos, el queso azul, el aguacate en bolitas (hechas con una cucharita de medida de 1/4 tsp), las nueces tostadas y la tocineta (opcional). Mezcla en un recipiente aparte todos los ingredientes de la vinagreta y luego viertes sobre la ensalada. Papa rellena de ensalada Papa rellena de ensalada Papa rellena de ensalada | Credit: Cortesía de la chef Lauren Arboleda Ingredientes para la ensalada:

2 tazas de tomate cherry cortado en mitades

1 taza de pepino cortado en cuadritos

¼ de taza de cebollas marinadas

½ taza de cebolla larga picada

2 cucharadas de menta picada

1 taza de aguacate cortado en cuadritos

¼ de taza de pimentón dulce picado

Chimichurri

Sal y pimienta Ingredientes para las cebollitas marinadas:

1½ taza de vinagre de sidra de manzana

2 cucharadas de miel

1 cucharadita de sal

½ taza de agua filtrada tibia

Cebolla roja cortada en tiras Ingredientes para el chimichurri:

2½ tazas de perejil

2 dientes de ajo caramelizado en un sartén con ghee y ramitas de tomillo (dejar hasta tener color)

½ taza de aceite de oliva

½ cucharadita de sal

1 cucharadita de ralladura de limón Preparación:

Hornea la papa entera a 425 grados Fahrenheit por 45 minutos o hasta que esté blanda y puedas atravesar un palillo. En un frasco agrega los ingredientes de las cebollitas marinadas. Cierra el recipiente y déjalo reposando. Agrega a la licuadora todos los ingredientes del chimichurri y licúa hasta que la mezcla tenga la consistencia deseada. Toma un recipiente grande, agrega todos los ingredientes de la ensalada (incluyendo las cebollitas marinadas y el chimichurri) y mezcla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Burrata con mezcla de dulce y sal Burrata con mezcla de dulce y sal Burrata con mezcla de dulce y sal | Credit: Cortesía de la chef Lauren Arboleda Ingredientes:

Tomate heirloom cortado en rebanadas

Tomates cherry cortado en mitades

Durazno cortado en tiras

Hojas de menta

Aceite de oliva

Sal gruesa

Ajo confitado

Cebollas encurtidas

Ralladura de limón

Bola de burrata Preparación

En el plato en el que servirás la ensalada, pon algunas rebanadas de tomate heirloom y mitades de tomate cherry. Luego agrega las tiras de durazno, las hojas de menta y la burrata. Vierte aceite de oliva y sal al gusto sobre los ingredientes que ya están en el plato. Agrega uniformemente el ajo confitado y las cebollas encurtidas. Para finalizar, pon un poco de ralladura de limón.

