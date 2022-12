10 películas que no puedes perderte esta Navidad Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Navidad Credit: Getty Images Ver una buena película en compañía de nuestros seres queridos es uno de los planes que no puede faltar durante la temporada de Navidad. Aquí te presentamos diez producciones imperdibles en este fin de año. ¡Ten listas las palomitas de maíz, los chocolates y tus bebidas favoritas! Empezar galería Falling For Christmas <p>Lindsay Lohan regresa al cine protagonizando esta divertida comedia romántica para Netflix. La querida actriz estadounidense da vida a la hija de un magnate de la industria hotelera que pierde la memoria durante un viaje. Desde luego, un romance inesperado y situaciones divertidas hacen parte de esta historia navideña. </p> Lindsay Lohan regresa al cine protagonizando esta divertida comedia romántica para Netflix. Spirited

Nada mejor para una velada de cine que un clásico de Navidad transformado en una comedia por dos de las estrellas más queridas de Hollywood. Los actores Will Ferrell y Ryan Reynolds protagonizan esta imperdible cinta de AppleTV+ que trae una versión totalmente diferente del cuento tradicional A Christmas Carol. Christmas With You

Una película de Netflix perfecta para las familias latinas de Estados Unidos, ya que su historia trae muchos elementos de lo que representa la Navidad para la comunidad hispana. Además, uno de los grandes atractivos de esta comedia romántica es el retorno en un rol protagónico del actor Freddie Prinze Jr., quien en los años noventa era considerado como uno de los galanes más reconocidos de Hollywood. The Noel Diary

El romance es sin duda un elemento infaltable para una película de Navidad y The Noel Diary no es la excepción. La historia de esta cinta de Netflix la protagoniza un afamado novelista que se ve obligado a enfrentar su pasado, al mismo tiempo que parece descubrir el amor. ¡Nada mal para una tarde de cine en casa! Violent Night

Si las comedias románticas no hacen parte de tus preferencias y por el contrario buscas acción, la película Violent Night puede ser la opción ideal para ver en las salas de cine. De los mismos productores de cintas como John Wick, Atomic Blonde, Deadpool 2 y Bullet Train, esta producción navideña rompe con todos los estereotipos que conocemos del tierno y caritativo Santa Claus. El actor David Harbour da vida al rol de Santa, quien usará su magia del Polo Norte para enfrentar a un grupo de mercenarios que atenta con arruinar la Navidad de una familia. Three Wise Men and a Baby

Uno de los éxitos de la temporada que no te puedes perder es esta cinta de Hallmark Channel, que desde su estreno se ha convertido en una de las producciones para televisión por cable más vistas del año. En vez de las tradicionales historias navideñas de romance, Three Wise Men and a Baby apuesta por una divertida comedia en la que tres hermanos se ven obligados a cuidar de un bebé que llega a sus vidas de forma inesperada durante la Navidad.

Home Alone

Por supuesto, uno de los clásicos familiares que no debe faltar en esta temporada festiva es Home Alone, ya que para muchos sigue siendo considerada como la mejor película de Navidad. A pesar de haberse estrenado hace más de tres décadas, ver esta cinta protagonizada por Macaulay Culkin, Joe Pesci y Daniel Stern es una tradición imprescindible en esta época. Puedes rentarla a través de tu servicio de streaming favorito.

Klaus

Desde su estreno en el 2019, Klaus se transformó inmediatamente en un clásico de Navidad perfecto para una velada de cine en familia. Esta cinta animada de Netflix, nominada en el 2020 al Oscar, narra cómo un despistado y joven cartero ayuda a dar origen a la querida leyenda de Santa Claus.

Avatar: The Way of Water

Trece años después de su estreno, la película Avatar del director James Cameron continúa siendo la cinta más taquillera de la historia. Por ello no podíamos dejar fuera de nuestras recomendaciones a la segunda parte de esta historia, Avatar: The Way of Water. Esta producción ha sido uno de los filmes más esperados de este año y llega a las salas de cine el viernes 16 de diciembre.

Puss in Boots: The Last Wish

Otro de los estrenos de cine que grandes y chicos esperan durante esta temporada es la nueva entrega de Puss in Boots. En esta ocasión, las aventuras del simpático gatito parecen estar llegando a su final, ya que se enfrenta a una crisis existencial luego de descubrir que ha gastado ocho de sus nueve vidas. Antonio Banderas y Salma Hayek nuevamente prestaron sus voces para dar vida a los personajes protagónicos de esta divertida producción, que se estrena en las salas de cine el 21 de diciembre.

