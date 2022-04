Carolina Sandoval sufre ataques de pánico: "La ansiedad no es un juego" Carolina Sandoval habló en exclusiva sobre la terrible ansiedad que padece y cómo logró superarla momentáneamente durante el cumpleaños 50 de su esposo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval Credit: Cortesía de Carolina Sandoval Una de las actividades que Carolina Sandoval y su familia tenían preparadas durante sus vacaciones en Hawái el año pasado, se vio interrumpida por un ataque de pánico de la venezolana. "Vivir en Miami y no montarse en un bote y no navegar, es como ir a la playa y no llenarte los pies de arena o ir a una fiesta y no bailar. Hace ya tiempo que tenía este miedo, esta fobia, este pánico de subirse al bote", cuenta la periodista. "[En] Hawái [por ejemplo], no me monté en el catamarán. Mi esposo pagó una multa". Para dejar atrás esos malos recuerdos y agradecerle los largos años a su lado, Sandoval decidió vencer sus miedos y regalarle a su marido, Nick Hernández un viaje en bote durante su cumpleaños 50. Carolina Sandoval Credit: Cortesía de Carolina Sandoval "Ha sido un reto hacer esto, porque quien padece de ansiedad y ataques de pánico sabe que al no controlar la situación, al uno al correr peligro en tu cabeza, no puedes gozar de la vida a plenitud. Amigas me han invitado a subir al bote y les he dicho que no para no arruinarles el momento", confiesa la artista que logró su cometido gracias a diferentes pelucas y cambios de ropa que decidió hacer durante su paseo sobre el agua. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Esto fue un regalo para él, pero fue un regalo para mí. La ansiedad es el futuro en tu cabeza volando. Decidí disfrutar el momento presente y disfrutar". Carolina Sandoval Credit: Cortesía de Carolina Sandoval Justo por esa razón, la también escritora aconseja a todo aquel que padece el mismo trastorno. "Lo que le digo a la gente es que no tengan pena, no tengan miedo, que no importa hablar de las cosas que te hacen ver delante de las demás personas como vulnerable y poca cosa", enfatiza. "Hay mucha gente que tiene pena de hablar de que van al psicólogo, pero prefieren hablar de que te hicieron las nalgas o algo en el estómago. Yo tengo psicólogo, tengo live coach, psiquiatra, guía espiritual, hago oración, procuro la felicidad".

