Carolina Sandoval impacta con esta noticia en Poderosas Live La presentadora venezolana Carolina Sandoval reveló esta importante decisión de su hija Bárbara Camila durante el panel: ¡Fuera estrés! Trucos para diseñar un plan de bienestar para ti y tu familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La presentadora Carolina Sandoval reveló que su hija Bárbara Camila decidió cambiar de universidad y de carrera durante su participación en el panel ¡Fuera estrés! Trucos para diseñar un plan de bienestar para ti y tu familia junto al Dr. Juan Rivera y la terapeuta familiar Jeannette Torres. La comunicadora venezolana explicó que su primogénita cambió de idea luego de percatarse de cómo haberse mudado de Miami a la ciudad de Chicago a estudiar biología afectó a su familia. "Bárbara Camila y esto no lo he dicho antes, tomó una decisión", dijo. "Consiguió su transferencia a la Florida International University, va a cambiar de major de biología a sicología y me erizo porque todo lo que está haciendo tiene que ser con mis problemas emocionales que son maravillosos y en los cuales estoy trabajando", expresó la también empresaria y escritora. Rivera también compartió su testimonio sobre cómo también sufría de ansiedad cuando tenía 15 años mientras vivía en Puerto Rico y lo que tuvo que hacer para poder superarla. Doctor Juan Rivera y Carolina Sandoval en el evento Poderosas Live 2022 Doctor Juan Rivera y Carolina Sandoval en el evento Poderosas Live 2022 | Credit: Ciro Gutierrez/@ciroinfocus "El estrés es una respuesta normal. En mi caso dedico como dos horas al día a mi cuerpo y mente, hago ejercicios y lo hago solo con mi música como terapia, no contesto teléfonos y le dedico 40 minutos a hacer meditación trascendental y eso me ha ayudado a liberarme y dormir más tranquilo", dijo. Mientras, Torres destacó la importancia de entender que cada miembro de la familia sepa que el hogar es un lugar seguro donde se puede hablar sin ser juzgado. Agregó que es necesario enseñar a los más jóvenes a escuchar su cuerpo, sus sentimientos y que no todo lo que se ve en las redes sociales es real. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conferencia de este año fue conducida por la periodista y presentadora de televisión Lourdes Stephen. Los patrocinadores oficiales del evento de este año son PepsiCo, GSK y Neutrogena. Los patrocinadores asociados son Cano Health, Toyota y Planned Parenthood Federation of America. Si quieres ver este o los demás paneles de Poderosas Live, conéctate aquí.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Carolina Sandoval impacta con esta noticia en Poderosas Live

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.