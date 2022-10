8 características típicas que delatan a los hombres infieles ¿Cómo saber si tu hombre te es infiel? Sus actitudes lo delatan, pero tú tranquila, que cuando un hombre es capaz de traicionar tu confianza no te cambia por algo mejor, sino por alguien más fácil. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las razones —que no justificamos— que los llevan a ponerles el cuerno a sus parejas son: Les encanta sentir ese riesgo y adrenalina de ser descubiertos, les da poder, influencia económica y por supuesto, la posibilidad de renovar por completo su vida sexual. Una investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó la razón por la que hombres y mujeres son infieles. Ellas, por falta de comunicación y ellos, por querer buscar aventuras. ¡Así o más descarados! Como nuestro propósito es delatar a los hombres infieles, hemos elaborado una lista de actitudes o características que pueden convencerte de que él tiene una amante. Te sacarán de dudas y así podrás determinar si es hora de que abandone tu casa y hasta tu vida. 1.Esconde su teléfono El miedo a ser descubierto lleva a todo hombre infiel a cuidar su móvil de forma especial. Podrás notar que ya aquellos días en los que dejaba su teléfono sobre la mesa, sofá o cama acabaron, mientras que cada vez que entra una llamada o mensaje está muy atento. Incluso, tiene la desfachatez de salir a contestar a un lugar donde no puedas escuchar su conversación. Mujer desconfía de hombre Mujer desconfía de hombre | Credit: Getty Images 2. Todo le molesta Se supone que debería estar más feliz, ¿o no? Cuando sueles acercarte para tener contacto físico, él explota y pone pretextos como: "estoy cansado", "tengo mucho trabajo", "no estoy de humor"… 3. Se acabó el contacto físico Tal y como lo explicó la psicóloga Ciara Molina en un artículo de ABC, las caricias como los abrazos y besos son como las vitaminas A, B y C, las necesitamos para vivir mejor. "Un abrazo es una de las principales demostraciones de afecto que podemos dar a nuestros semejantes, ya que tiene varios significados: amistad, cariño, dedicación, gratitud… y ejerce una clara influencia positiva tanto en la persona que lo recibe como en la que lo da", dijo. Los hombres infieles evitan abrazar, besar y mimar a sus parejas en público por temor a que lo delaten con aquella mujer con la que están saliendo o quizás porque creen que ya no aman a su pareja oficial. 4. Es narcisista Los hombres que, paralelo a su relación de pareja tienen otra mujer, lo hacen porque son inmaduros y se centran solo en sus intereses. Suelen ver a las mujeres como objetos; es decir, poco les importan sus sentimientos. El único propósito que tienen es satisfacer sus necesidades sexuales. 5. Miedo al compromiso Si aún no te casas o vives con tu chico, pero él se rehúsa a comprometerse y no te lleva a fiestas familiares o de amigos, indirectamente te está diciendo que no le ve futuro a la relación que tienen o que es parte de sus hobbies. Esta falta de compromiso les da "permiso" para tener una aventura con una segunda chica. 6. Tiene horarios extraños De pronto necesita quedarse más horas en la oficina, viaja mucho más y no está los fines de semana en casa. Y por si fuera poco, se interesa por conocer cuáles son tus horarios para manejarse de tal forma que no descubras su infidelidad. ¡Andará por ahí de hotel en hotel escondiendo su aventura! 7. Se preocupa más por su apariencia física Típico, cuando ellos están en ese proceso de conquista, suelen llevar sus mejores atuendos, oler delicioso y cuidar su apariencia física de forma especial. Pasados los años, se les olvida lo importante que es cuidarse para ti y dejan de hacerlo. Desde el momento en que él de nuevo recobra esa necesidad de "verse bien", es necesario que pongas especial atención porque podría ser que lo esté haciendo no precisamente para que tú lo disfrutes. 8. Quiere más sexo o no da la talla Es extraño creer que esto suceda, pero lo cierto según los especialistas, es que los infieles desean cumplir y pedir fantasías sexuales que aprendieron de la otra mujer. Otros, más bien ni tienen la capacidad de cumplir con sus compromisos sexuales. ¡No dan la talla en la cama!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 8 características típicas que delatan a los hombres infieles

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.