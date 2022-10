25 señales que te dicen que eres buena amiga Tener una buena amiga es todo un privilegio; pero si somos nosotras las responsables de ejercer tal confianza, su importancia se eleva al máximo. Aunque convertirse en esa persona especial no se construye de la noche a la mañana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La amistad es un tesoro enorme que debemos cuidar. Puedes tener muchos conocidos, pero los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de la mano. A pesar de la distancia o de lo que sea, es esa persona que está ahí para apoyarnos siempre. Una amiga honesta, que sabe escuchar, es afectiva, se interesa por los demás, es leal y siempre se muestra positiva, es una excelente candidata para ser una buena compañía. Mejores amigas divirtiéndose Mejores amigas divirtiéndose | Credit: Getty Images Para saber si eres una buena amiga, también debes cumplir los siguientes 25 requisitos. 1. Te sientes muy cómoda cuando vas a su casa a quedarte, a pesar de no ser invitada. Tu amiga se pone feliz al verte en la puerta de tu casa.

2. Conoces sus perjuicios y sus miedos, pero aun así, la amas con todo tu corazón.

3. Puedes disfrutar de todos sus antojos sin tener remordimiento de consciencia. Siempre existe un acuerdo mutuo para mantenerlos en secreto.

4. En algún momento le has gritado "idiota" por llorar por un motivo que no vale la pena.

5. Se intercambian las prendas.

6. Se ayudan en todo momento. Es normal que siempre se deban dinero, pues una confía en la otra.

7. Con solo leer sus mensajes de texto o bien compartir con ella, puedes detectar su estado de ánimo.

8. Las conversaciones entre ambas son muy amplias, pues los temas no se acaban. Chicos, sexo, dinero, moda… de todo se puede hablar.

9. Sin ninguna pena, se pueden vestir juntas.

10. Sabes muy bien qué odia, qué le gusta y cuál es su bebida favorita.

11. Tienes memorizados todos los momentos que son significativos para ella. Su primer beso, su primera vez…

12. Tu relación con sus padres es genial. La confianza es tanta, que conoces mucho de su familia.

13. Es común que llegues a su casa con hambre. Con toda la libertad le pides comida, mientras descansas en el sofá.

14. Se mantienen al día con todo lo que hacen.

15. Tienen diferentes maneras de comunicarse. Las señas o el uso de algunas palabras claves son algunas de ellas.

16. Se tratan con insultos, pero todo a manera de chiste.

17. Viajan a la playa juntas para disfrutar del sol y de paso "refrescarse la vista" con chicos guapos.

18. Pasas momentos inolvidables junto a ella. Siempre te muestra su apoyo incondicional en las situaciones difíciles.

19. Siempre eres tú con ella y con cualquier persona. No tienes doble cara.

20. Nunca la decepcionarías.

21. Aunque no puedas ayudarla, le explicas el por qué, pues el silencio lo que ocasiona es distancia.

22. Sabes perdonar.

23. Te aseguras de que ella esté consciente de que le encanta tu compañía y de que es importante para ti.

24. Por ninguna razón te involucrarías con su novio o pareja.

25. Cuando están juntas se convierten en completas locas.

