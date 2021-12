¿Buscas dinero para emprender tu propio negocio? La inversionista Silvina Moschini te dice cómo lograrlo La productora argentina de Unicorn Hunters espera poder ayudar a miles de latinos en Estados Unidos a convertirse en exitosos —y multimillonarios— empresarios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La escasez de trabajo y una necesidad financiera dispararon la creatividad de Silvina Moschini, quien en el 2014 empezó a ofrecer soluciones de trabajo remoto. En ese momento, el mundo aún no estaba preparado para trabajar desde cualquier lugar del mundo usando la tecnología, por lo que su idea pareció al principio un poco descabellada. Pero la pandemia del coronavirus en el 2020 cambió completamente el panorama laboral y su concepto se convirtió en toda una necesidad. A través de SheWorks! —su plataforma de entrenamiento y ayuda— Moschini ha incentivado a miles de mujeres a utilizar sus talentos desde la comodidad de su hogar, sin descuidar ni desatender a sus familias. "Las mamás hacen un enorme esfuerzo para compatibilizar la vida personal y la vida profesional, pero también las chicas más jóvenes buscaban un modelo de trabajo que pudiera ser más flexible", explicó a People en Español, sobre el concepto de su plataforma. "Cuando llegó la pandemia, nosotros veníamos haciendo esto [trabajo remoto] y se presentó una gran oportunidad. Dicen que el éxito sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Veníamos preparados, la pandemia hizo que el trabajo remoto se volviera normal, no una rareza, sino una necesidad para que se continuara trabajando. Y yo me vi como emprendedora con una gran oportunidad, pero también con un gran desafío". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Silvina Moschini-Unicorn Hunters Silvina Moschini | Credit: Unicorn Hunters Ese reto incluía recaudar el capital para aprovechar el beneficio de un mercado que ya quería hacer crecer las soluciones de trabajo remoto. Conseguir los fondos no sería fácil, ya que sabía que los fondos de inversión, por lo general, eran destinados a hombres y no a mujeres latinas. Pero la persistencia y pasión de Silvina por ayudar a las mujeres latinas en el ámbito laboral la llevaron a pensar en soluciones y buscar los recursos necesarios a través de la microfinanciación colectiva. "No hay nada que traiga más oportunidades que las crisis. Las crisis te sacan tu zona de comodidad y hacen que uno piense de una manera más creativa", aseguró. La creatividad la llevó a reunir $50 millones de dólares de inversores de todo el mundo, convirtiendo a su empresa en una compañía unicornio, valorada en mil millones de dólares. "Eso nos enseñó que hay que buscarse la vía creativamente, para encontrar soluciones que puedan resolver problemas cuando los encontramos, si el camino tradicional no te da las soluciones que necesitas", aconsejó. Silvina Moschini-Unicorn Hunters Silvina Moschini | Credit: Unicorn Hunters Tras esa experiencia y siendo fiel creyente en crear un círculo para mejorar las condiciones de la sociedad en general, se ha dispuesto a compartir —y repetir— su experiencia a través del programa Unicorn Hunters o Buscadores de unicornios, para lograr que más latinos se conviertan los líderes empresariales. "[El show] está inspirado en mi propia historia, en cómo yo levanté capital para mi compañía, creando un show que es una especie de Shark Tank [el reality de emprendedores], pero en vez de invertir poquito dinero cuatro personas en un emprendedor, permitimos que se puedan invertir millones de dólares en compañías que tienen alto potencial de convertirse en negocios de un billón de dólares", explicó. "Lo que hacemos es: nosotros invertimos cuando nos gusta el proyecto, pero lo más importante es que le damos a la gente, a la audiencia, la oportunidad de invertir. Vimos que con esto podíamos democratizar el acceso a oportunidades de inversión para que gente normal, a partir de mil dólares, tenga la oportunidad de convertirse en un accionista, ojalá del próximo [compañías como] Apple". Acompañada por un panel de expertos e inversionistas de fama internacional, como Steve Wozniak, cofundador de Apple, Rosie Ríos, extesorera de Estados Unidos, y el cantante Lance Bass, exmiembro de NSYNC, la productora ejecutiva lidera el llamado "círculo de dinero", que pretende invertir en el próximo multimillonario (o multimillonaria) que pueda derribar barreras alrededor del mundo. "Soy una emprendedora más. Tuve la oportunidad al haber pensado distinto, de poder lograr resultados diferentes. El sistema no estaba apoyando a las emprendedoras mujeres, y a los emprendedores diversos, y eso lo cambiamos", dijo. "Creo de corazón que cuando uno tiene oportunidades en la vida, estas vienen con esa responsabilidad de pay it forward, de [devolverlas a la comunidad]…. [Queremos] darle a los inversores individuales la oportunidad de hacerlo en nuestra compañía. Mientras le damos a los emprendedores la oportunidad de tener acceso a capital". Silvina Moschini-Unicorn Hunters Silvina Moschini | Credit: Unicorn Hunters Para lograr el éxito, Silvina asegura que hay dos pasos importantes a seguir: creer en ti y cambiar de mentalidad. "Ese cambio de mentalidad es importante, porque si nos seguimos sintiendo menos, nunca vamos a hacer que los otros nos vean [como] más", aseguró. "Si yo lo pude hacer, hay muchas otras mujeres que, si tienen la voluntad, la decisión y la pasión que te lleva a esto, lo pueden lograr. Mi trabajo es ahora poder mostrar cómo se hace y abrirles las puertas". ¿Crees que tienes lo que se necesita para convertirte en el próximo Steve Wozniak? Conéctate con la serie se transmite a través de su página digital UnicornHunters.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Buscas dinero para emprender tu propio negocio? La inversionista Silvina Moschini te dice cómo lograrlo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.