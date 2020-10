Book Corner presenta el libro La latina con baja autoestima de Rosie Mercado En esta edición de Book Corner te presentamos la biografía de esta modelo y anfitriona de televisión que cuenta de forma honesta y valiente su historia de autosuperación. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Bienvenidos a una nueva edición de Book Corner, el club de libros de People en Español! En esta entrega recomendamos La latina con baja autoestima (Harper One), de Rosie Mercado. La su autobiografía, que también aparece en inglés bajo el título The Girl with the Self-esteem issues, la modelo, madre, artista del maquillaje y anfitriona de televisión cuenta de forma honesta y valiente su historia de autosuperación. El libro aborda dolorosos pasajes de la vida de la modelo de 40 años nacida en Los Ángeles, como el haber sido diagnosticada con un quiste cerebral a los 28 años; el traumático tiroteo que ocurrió a las afueras de su hogar en California, o el derrumbe de la empresa de sus padres que obligó a su familia a mudarse a Nevada y empezar de nuevo, desde cero. "Yo soy bien directa, soy bien abierta. A veces tienes que ver las cosas con una sonrisa [hay] que tener ese espíritu de poder reírte de las cosas", cuenta Mercado a People en Español sobre la candidez con las que aborda los capítulos de su vida en la publicación que sale a la venta en inglés este martes 13 de octubre y en español el 29 de diciembre próximo. El libro habla de sus tres maridos, tres divorcios, de sus hijos; así como sus altibajos emocionales y profesionales, su lucha contra el sobrepeso cuando alcanzó a pesar 400 libras y su tesón por no dejar que las puertas se le cerraran en su búsqueda del éxito como modelo y personalidad de televisión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La latina... "va dedicado a mis papás", explica la mexicoamericana que el 2019 fue elegida como una de las"25 Mujeres más Poderosas" de People en Español y que ha participado como copresentadora del programa Face The Truth, producido por Dr. Phil. ,"Dándoles las gracias por sus enseñanzas, por sus oraciones, pero sobre todo pidiéndoles perdón por todos los malos momentos que les hice pasar" . Y también va para sus tres hijos. "Que esto les dé una enseñanza; y que espero que entiendan esos momentos oscuros que ellos estando chiquitos no los entendían". ¡No olvides comprar tu copia del libro The Girl with the Self-esteem issues disponible en edición impresa o en formato digital a partir de este 13 de octubre. O consigue la edición en español: La latina con baja autoestima, disponible en preventa y que sale a la calle el 29 de diciembre.

