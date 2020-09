Book Corner presenta: Una vez fui tú: mi vida entre el amor y el odio en los Estados Unidos, de María Hinojosa En esta edición de Book Corner te recomendamos la biografía de esta periodista mexicoamericana, anfitriona del programa radial Latino USA (NPR). Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Bienvenidos a la edición de septiembre de Book Corner, el club de libros de People en Español! En esta entrega -que también aparece en la edición más reciente de la revista– recomendamos Una vez fui tú: mi vida entre el amor y el odio en los Estados Unidos (Simon & Schuster), de la respetada periodista mexicoamericana María Hinojosa. En su nuevo y tercer libro la autora de 59 años, aborda los momentos más duros de su vida, las dificultades que atraviesa Estados Unidos y por qué nunca hay que dejarse derrotar. “Yo estuve a punto de perderlo todo”, cuenta Hinojosa al hablar de la publicación que sale a la venta este 15 de septiembre en Estados Unidos y que en inglés se titula Once I Was You: A Memoir of Love and Hate in a Torn America. Al contar su historia la comunicadora entreteje momentos impactantes de su vida, como el ser víctima de una violación y perder en menos de seis meses a tres seres queridos —entre ellos su padre— con su ascenso profesional hasta convertirse en una de las periodistas latinas más destacadas del país. Nacida en Ciudad de México, Hinojosa llegó al South Side de Chicago en los años sesenta. “Éramos los únicos mexicanos en ese barrio”, cuenta la también profesora de 59 años, que es madre de dos hijos. La llegada a su nueva tierra no fue fácil. “Esencialmente me tratan de separar de mi mamá en el aeropuerto. Es muy traumático”, recuerda del episodio, que junto con otros incidentes alimentaron su interés por la justicia social y los derechos de los inmigrantes reflejados en el libro Image zoom María Hinojosa Image zoom Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hinojosa se trasladó a Nueva York en 1979 y si bien originalmente quería ser actriz encontró su vocación en el periodismo, con una carrera que abarca tres décadas, en las que ha obtenido premios como, entre otros, el Peabody y el Emmy. En su show radial Latino USA (NPR), el podcast In the Thick y en sus apariciones en la cadena de televisión MSNBC aborda situaciones como la actual tensión racial y la separación de familias inmigrantes en la frontera sur. Ante estos y otros desafíos, insta a no rendirse. “Hay que entenderlo, hablarlo y sanarnos. La sanación llega porque escoges el amor”. ---- ¡Descubre la entrevista completa de People en Español con María Hinojosa en la edición más reciente de People en Español, a la venta en quioscos! Y no olvides comprar tu copia de su nuevo libro Una vez fui tú: mi vida entre el amor y el odio en los Estados Unidos, disponible en edición impresa o en formato digital.

Book Corner presenta: Una vez fui tú: mi vida entre el amor y el odio en los Estados Unidos, de María Hinojosa

