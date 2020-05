Book Corner presenta: Afterlife de Julia Álvarez

La escritora —que lleva cerca de treinta y cinco años en Vermont y a quien debemos clásicos como How the García Girls Lost Their Accents e In the Time of the Butterflies— se inspiró en parte en los mexicanos y centroamericanos que llegan a su estado a trabajar en las granjas. “Somos un país de inmigrantes, así que traemos nuestra historia particular con nosotros”, dice la ganadora de la Medalla Nacional de las Artes, que le otorgó el presidente Barack Obama. “Tenemos mucho de qué sentirnos orgullosos”, subraya. “No debemos permitir que una cultura dominante o anfitriona nos diga que estos personajes no forman parte de la literatura de este país”.