Book Corner presenta: La novela Largo pétalo de mar de Isabel Allende En su nueva edición de Book Corner, People en Español recomienda el libro Isabel Allende "Largo Pétalo de Mar" ¡Descúbrelo! ¡Bienvenidos a la tercera edición de Book Corner, el club de libros de People en Español! En esta entrega -que también aparece en la edición impresa del mes de marzo– recomendamos Largo pétalo de mar ((Vintage Español) de la laureada autora chilena Isabel Allende. En esta historia Allende cuenta la olvidada odisea de los refugiados de la guerra civil española a través de una emocionante historia de amor y supervivencia, que lejos de llevarnos al pasado nos hace reflexionar sobre los muros de nuestro presente. Entrevista por: Mayra Mangal Comienza la epopeya:

Corre el año 1938. En plena guerra civil española, el poeta chileno Pablo Neruda fleta un buque para trasladar a refugiados republicanos de Barcelona a Valparaíso. “La nave de la esperanza [es] como llamaron al Winnipeg y sus 2,200 pasajeros, pero habrían de pasar cuarenta años para que [esa historia] me volviera a la memoria”, explica Allende, de su novela basada en esos hechos, que ahora ha sido traducida al inglés. El médico Víctor Dalmau y la joven Roser Bruguera se embarcan en el buque y es a través de sus ojos que vivimos la huida de los refugiados en busca de paz y libertad. “Fueron muy bien recibidos… mucha gente les abrió sus casas, les ofrecieron amistad y trabajo”, cuenta la escritora de 77 años. “Algunos de ellos se hicieron amigos de mi tío Pablo, que vivía con nosotros en la casa de mi abuelo. Algunas veces los vi en los almuerzos dominicales, pero yo era muy chica y no recuerdo los detalles”. Su inspiración:

“En l975, en Venezuela, donde viví después del golpe militar en Chile, conocí a Víctor Pey Casado, uno de los pasajeros del Winnipeg, y él me contó su historia”, recuerda la autora de La casa de los espíritus, cuya obra ha sido traducida a más de 40 idiomas y de la que ha vendido más de 70 millones de ejemplares. “[Pey] murió seis días antes de que yo alcanzara a enviarle el manuscrito de la novela dedicada a él”. No me olvides

Residente en California desde 1987, esta “extranjera eterna” resalta la importancia de la memoria. “Todos quisiéramos quedarnos tranquilamente en nuestro ambiente. [Pero] cuando las circunstancias nos obligan a irnos, a perderlo todo y empezar de nuevo en otra parte, necesitamos recordar”, dice. “La memoria se convierte en nuestras raíces y reemplaza al hogar que hemos perdido. Por eso creo que es importante conocer la historia de cada [quien]. El olvido es como la muerte”. Image zoom El libro también fue editado en inglés bajo el título A Long Petal of the Sea. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN CONOCE MÁS DE ISABEL Un libro que me ha marcado… La mujer eunuco, de Germaine Greer, [por su] feminismo.

Un autor que no dejo de leer… La poesía de Pablo Neruda, me recuerda a Chile.

Un libro que me encantaría haber escrito… Harry Potter, porque puso a leer a los niños.

Un personaje que no olvido… Atticus Finch [de] Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, por valiente y bueno.

Ahora mismo leo… The Water Dancer, de Ta-Nehisi Coates, sobre [la] esclavitud. ¡Adquiere la novela ya en tu lbrería más cercana! Advertisement

