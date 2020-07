Book Corner presenta: "Es mi turno: un viaje en busca de mi voz y mis raíces" de Ilia Calderón En esta edición de Book Corner te recomendamos la autobiografía de la periodista colombiana y conductora de Univision, en la que revela sus experiencias como afrolatina. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Bienvenidos a una nueva edición de "Book Corner", el club de libros de People en Español! En esta entrega —que también aparece en la edición más reciente de la revista— recomendamos Es mi turno: un viaje en busca de mi voz y mis raíces (Atria Español), de la reconocida periodista colombiana Ilia Calderón. En esta potente autobiografía, la copresentadora de Noticiero Univision hace un repaso profundo y conmovedor de su vida y su carrera, en las que como afrolatina ha sufrido el racismo en carne propia. Quienes conocen la brillante trayectoria de Calderón saben que a través de los años ella ha tenido que contar todo tipo de historias, algunas muy duras y otras peligrosas, como una en la que fue amenazada por el temible Ku Klux Klan. Pero pocas han sido tan difíciles de narrar como los episodios de racismo que le ha tocado vivir en carne propia desde que abandonó su natal Chocó, en Colombia, y que recoge en su primer libro que ve la luz en un momento particularmente delicado de las relaciones raciales en Estados Unidos. “Cuando me mudé a Medellín a los 10 años encuentro mi primera experiencia de discriminación. Una experiencia difícil que yo decidí casi que enterrar”, explica la periodista y madre de 48 años. “Por ser negro siempre vas a tener las de perder, hasta que un día dije: ‘No más, tengo que contar’ ”. “Cuando mi hija llegó a la casa y me dijo que unas niñas le habían dicho black face, para mí fue muy doloroso”, señala Calderón de otro de los pasajes amargos del libro, que en inglés se publica con el título de My Time to Speak: Reclaiming Ancestry and Confronting Race. “Todavía hay mucha gente que se niega a ver que existe la discriminación en nuestros países y aquí en los Estados Unidos”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Hay una secuencia, pero de vivencias”, explica la colombiana de cómo ha estructurado el libro. “[Cuento] cómo me marcó la muerte de mi abuelo, lo importante que fue él para mí; mi primer viaje a Sudáfrica y reencontrarme con un país… sentirme que estaba en mi casa, identificarme con [ese pueblo]”. En noviembre del 2017, Calderón hizo historia al convertirse en la primera presentadora afrolatina de un noticiero de la televisión hispana de Estados Unidos al unirse a Jorge Ramos para ocupar el sitio que por años ocupó María Elena Salinas al frente del emblemático Noticias Univision en prime time. En Es mi turno: un viaje en busca de mi voz y mis raíces, lejos de dejarse llevar por el pesimismo Calderón busca que su experiencia sirva para propiciar un cambio impostergable. “Creo que llegamos a un balance en el que expreso mi dolor, expreso mi inconformidad, pero también queda una enseñanza”. Conoce más de Ilia: Personaje inolvidable… José Arcadio Buendía, de Cien años de soledad (de Gabriel García Márquez), cuando conoce por primera vez el hielo. Crecimos en el Chocó [y] tener hielo era una gran fiesta. Lo leí y me encantó… El cielo a tiros [de] Jorge Franco. Me gusta mucho Patricia Engel, colombiana, [escribió] una historia que no me la esperaba, Las venas del océano (Alfaguara). Escritor negro favorito… Toni Morrison, me encanta Beloved (Random House).

