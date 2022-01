Benjamín Alire Sáenz retoma a dos de sus personajes más entrañables en su nueva y conmovedora novela Con Aristóteles y Dante se sumergen en las aguas del mundo el laureado escritor regresa a la historia de amor de dos adolescentes que cautivó a miles de lectores hace una década. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han pasado casi 10 años desde la publicación del aclamado libro Asistóteles y Dante descubren los secretos del universo. Gracias a dicha novela el autor Benjamín Sáenz Alire se hizo acreedor a los premios Michael L. Printz de honor por literatura juvenil; Premio literario Lambda de literatura juvenil LGBT y el Premio Stonewall por mejor libro juvenil LGBT, todos concedidos en el 2013​. Dicha novela narra la historia de sus dos protagonistas, Aristóteles y Dante, dos estudiantes de bachillerato que viven en Texas y que poco a poco van descubriendo y construyendo una relación amorosa. En su nueva novela, titulada Aristóteles y Dante se sumergen en las aguas del mundo (Editorial Planeta), el autor regresa a la historia de los jovencitos para encontrarlos en un momento crucial de sus vidas. Ari ha sufrido una devastadora pérdida, además continúa luchando con la percepción de los demás ante la noticia de que es gay. Por otra parte, surgen nuevos personajes en las vidas de los protagonistas cuyo deseo arde incandescente bajo el espectro siniestro del virus del SIDA y el estigma que rodea a la comunidad lésbico gay de los años noventa en que se desarrolla esta historia. "Nunca intenté escribir una secuela", afirma el escritor nacido en Nuevo México a Book Corner de People en Español al explicar —como se ha sugerido en algunos blogs— que esta historia no es una segunda parte de Asistóteles y Dante descubren los secretos del universo. "Por eso tardó tanto. No es fácil escribir una secuela después de un libro tan amado como ese. Uno piensa: 'voy a destruir ese libro, o estoy loco o voy a caer mal' (risas)". "Es cuestión de escribir un libro que uno tiene que escribir, lo que importa es que un escritor sabe muy bien en su corazón que tiene que escribir este libro porque un autor nomás escribe las cosas que tienen que salir de él", asegura en también profesor del departamento creativo de la Universidad de Texas, en El Paso, y ganador al Premio PEN/Faulkner de Ficción y el American Book Award. Aristoteles y Dante se sumergen en las aguas del mundo Benjamin Alire Saenz Credit: Cortesía Editorial Planeta El desierto y el paisaje texano sirve de telón de fondo para esta historia. "Es una tierra que conozco como la palma de mi mano", asegura Alire Sáenz. "Yo crecí ahí en el sur de Nuevo Mexico y en la frontera, en [Ciudad] Juárez, y el Paso [Texas]. El paisaje de la novela es como otro personaje del libro". "Yo amo la lluvia como nada, porque soy del desierto, es un milagro para mí", prosigue el autor. "Cuando yo digo que un personaje mío dice: 'Eres la lluvia', es algo muy fuerte para mí. Hemos vivido en una sequía y tenemos hambre de conocer el lenguaje de la lluvia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Benjamín Alire Sáenz(Nuevo México, Estados Unidos, 16 de agosto de 1954) Ha recibido premios diversos con Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. También es el ganador del Premio PEN/Faulkner de Ficción y del American Book Award por sus libros para adultos. Con He Forgot To Say Goodbye ganó el premio de literatura infantil y juvenil Tomás Rivera y el Southwest Books; con Canción nocturna fue parte top 10 del ALA para jóvenes; y Sammy y Juliana en Hollywood fue finalista en Los Angeles Times Book Prize. Ex compañero de poesía de Wallace E. Stegner, Sáenz es profesor en el departamento creativo de la Universidad de Texas, en El Paso.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Benjamín Alire Sáenz retoma a dos de sus personajes más entrañables en su nueva y conmovedora novela

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.