¿Demasiada química? Captan a Ben Affleck y a Ana de Armas cenando y paseando en La Habana Los actores fueron vistos en la isla a poco tiempo de concluir las grabaciones de su cinta Deep Water. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Señores las alarmas están sonando en la red ante el surgimiento de una serie de fotos y un video en los que aparecen Ana de Armas y Ben Affleck cenando, paseando y disfrutando de los placeres de la bella Cuba. Las fotos surgieron a solo semanas de que el ex de Jennifer López, de 47 años, y de Armas, de 31, concluyeran en Nueva Orleans el rodaje de su cinta Deep Water, un thriller sexual del director Adrian Lyne, a quien debemos otro clásico del género: Fatal Attraction. Según People las fotos fueron tomadas el jueves y en ellas se aprecia a ambos actores posando con el chef de La corte del príncipe, un popular restaurante de La Habana y en otras imágenes donde aparecen con un admiradoras. Este breve clip muestra a Ana vestida muy primaveral y saliendo de una boutique. Affleck se observa de espaldas: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero espérense que la cosa no para ahí. Aunque de Armas y Affleck pasaron varios meses trabajando juntos en el mencionado filme -que arrancó su producción en noviembre- fuentes aseguran que el par ha pasado tiempo juntos fuera del set. Fans tuitearon que se les había visto en un bar en enero. Deep Water se estrena en noviembre 13 ¿se notará su química? Advertisement

¿Demasiada química? Captan a Ben Affleck y a Ana de Armas cenando y paseando en La Habana

