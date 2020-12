Close

5 bebidas naturales para recuperarte después de las cenas de fin de año Dale una mirada a estas bebidas detox perfectas para ayudarte a reponer del exceso de comida en las fiestas de fin de año. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante la época de fin de año no hay nada mejor que disfrutar de la compañía de la familia y amigos, al mismo tiempo que se disfruta de los tradicionales platos de comida que llegan a la mesa durante esta temporada. Desde luego, es muy común que tengamos días de exceso de comida y por ello, es importante darle a tu cuerpo un merecido descanso eliminando carbohidratos, azúcares y alcohol. Luego de esta temporada de festividades, es necesario que le ayudes a tu cuerpo a eliminar sustancias que no necesita y tus mejores aliados para esta tarea pueden ser las bebidas desintoxicantes. Existen muchas recetas, sin embargo, es la combinación de ingredientes lo que dará resultados diferentes. Estos jugos o batidos no sólo son ideales para que los incorpores en tu dieta luego de las las fiestas de fin de año, también puedes tomarlos a menudo como sustitutos de bebidas gaseosas o en otras ocasiones en que te hayas excedido en algún festín. Aunque nuestro cuerpo sabe eliminar toxinas que no necesita, no está de más ayudarlo con opciones saludables y sencillas, que sirven para combatir la hinchazón y la retención de líquidos. Dale una mirada a estas cinco bebidas perfectas para recuperarte. Jugo de Apio Image zoom Jugo de apio | Credit: Getty Images El apio es un alimento muy saludable y perfecto para limpiar tu organismo. Esta hortaliza es muy ligera y además es baja en calorías. Aunque es uno de los ingredientes predilectos de las dietas para perder peso, el apio también tiene muchas más propiedades saludables que puedes aprovechar al añadirlo a tus comidas. El zumo de apio provoca producción de orina y ayuda a prevenir la retención de líquidos. Gracias a su alto contenido en fibra, funciona como un laxante natural y combate el estreñimiento. Solo necesitas tallos de apio fresco. Puedes agregarle limón y media manzana verde para darle un twist de sabor. Coloca todo en el extractor de jugos y voilà, en cuestión de segundos tendrás una bebida llena de vitaminas en tus manos. Jugo de zanahoria y jengibre Image zoom Jugo de zanahoria El jugo de zanahoria y jengibre es otra bebida muy baja en calorías, además de ser una excelente fuente de nutrientes para el organismo. Este colorido zumo ayuda a remover los residuos en el colon. También es un aliado para que el cuerpo tenga una mejor digestión de las grasas que consumimos. Para prepararlo ten a la mano zanahorias limpias y un poco de jengibre. Puedes añadirle jugo de naranja y una cucharadita de cúrcuma en polvo para llevarlo a otro nivel. Jugo de col rizada y pepino Image zoom Jugo de col rizada y pepino | Credit: Getty Images Este jugo es otra estrella entre las bebidas saludables y está lleno de beneficios para tu cuerpo. La combinación de col rizada, pepino, limón y apio al gusto crea una bomba de vitamina A y C, así como una gran fuente de hierro, calcio y potasio. Usa un extractor de jugos para prepararlo más fácilmente. Jugo de remolacha y manzana Image zoom Jugo de remolacha | Credit: Getty Images El vibrante color de este jugo se traslada a sus propiedades y beneficios digestivos. Es un excelente aliado para ayudar a digerir adecuadamente los alimentos. Además de ser un excelente antiinflamatorio. Su preparación es muy sencilla, cortas trozos de remolacha al gusto. Puedes añadir frutas como la manzana roja para hacerlo más sabroso y nutritivo. Esta es otra opción perfecta para realizar en el extractor de jugos. Infusiones de agua desintoxicantes Image zoom Infusiones de agua desintoxicantes | Credit: Getty Images Estas populares bebidas están hechas a base de agua, fruta, hortalizas y hierbas aromáticas. Además de ser refrescantes, son ricas en vitaminas y minerales. Son fáciles de preparar y puedes tener una gran variedad de sabores, lo que hacen de ellas una bebida perfecta para cualquier hora del día. Las infusiones tienen un efecto desintoxicante en el organismo, es decir que ayudan a eliminar las toxinas del cuerpo gracias a los ingredientes que se utilizan en su preparación. Pepino, limón, menta, apio, canela, piña o manzana son algunas de las opciones más comunes. Solo necesitas elegir tus ingredientes favoritos, cortarlos en trozos medianos y dejarlos reposar en agua por 24 horas.

