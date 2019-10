Ahora puedes quedarte en la casa de ensueño de Barbie en Malibú por $60 la noche By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Un fan de Barbie afortunado tendrá la oportunidad de alquilar la casa situada en Malibú, CA, para una estancia de dos noches, del 27 al 29 de octubre, por solo $60 por noche (más tasas e impuestos). ¿Quién se anima? Empezar galería La casa de Barbie Image zoom Airbnb La posibiliadd de reservar la casa se abre a las 11:00 a.m., hora del Oeste, del 23 de octubre. El inmueble consta de dos dormitorios y dos baños. Advertisement Advertisement La cocina Image zoom Airbnb La cocina es perfecta para cuatro personas. Cenando con una vista Image zoom Airbnb Puedes disfrutar de tu cena con una puesta de sol. Advertisement La oficina Image zoom Airbnb La oficina de Barbie, rosada como todos los espacios de la casa, te ayudará a inspirarte. La piscina Image zoom Airbnb Refréscate de las altas temperaturas de California con esta piscina infinita. El gimnasio Image zoom Airbnb Para que te pongas en forma como Barbie. Advertisement Advertisement Advertisement Relájate con Barbie Image zoom Airbnb Si necesitas descansar o meditar, este es el lugar perfecto para ti. El baño Image zoom Airbnb Otra forma de relajarse es con un baño de burbujas mientras disfruta la vista del mar. La recámara Image zoom Airbnb La habitación está hecha para Barbie y para ti. Advertisement Advertisement Advertisement El clóset Image zoom Airbnb Juega a disfrazarte con el vestuario de Barbie. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

