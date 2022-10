Bárbara Mujica sobre su libro Miss del Río: "Dolores del Río no era solo una cara bonita, al final de su vida quería ayudar a la gente" En exclusiva la profesora emérita de la Universidad de Georgetown habla sobre su fascinación por la estrella del cine nacida en Durango, México, y la creación de la nueva novela basada en su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se le conoció como la mujer más bella del mundo y tuvo a Hollywood a sus pies. Nació en Durango, México y su historia como de cuento de hadas ha inspirado innumerables historias, homenajes y programas televisivos. Es por ello que la nueva novela Miss del Río (Graydon House) está sonando con gran fuerza desde su lanzamiento al abordar la vida y obra de Dolores del Río por medio de la ficción. Basándose en hechos reales y en una extensa documentación que la llevó a la tierra natal de la actriz, su autora, la profesora Bárbara Mujica, va hilando un relato fascinante que arranca en el México de 1910. "Necesitaba una narradora, porque el problema con escribir una novela basada en la vida de una persona es que uno corre el riesgo de que el libro se convierta en [un] documental, una biografía y no quería eso", explica a Book Corner de People en Español Mujica, quien es profesora emérita de español de la prestigiada Universidad de Georgetown, en Washington, D.C. y a quien debemos la exitosa novela Frida, del 2003, la cual ha sido traducida a 17 idiomas. "Entonces tenia que ser una persona que conociera bien a Lola que estuviera con ella toda su vida y que la amara como amiga pero que también se diera cuenta de sus flaquezas porque Lola no era perfecta como ninguna persona es perfecta". La acción arranca con la repentina huída de la familia de la pequeña Lola de su tierra natal ante las fuerzas de la revolución mexicana. Paralelamente, conocemos a Mara, una niña indígena de condición humilde que también tiene que salir huyendo con otro grupo de mujeres. El destino de ambas niñas las llevará a conocerse en la Ciudad de México e iniciar una amistad entrañable que sirve de pretexto para ir contando la historia de ese México de principios de siglo y del asenso de la bella Dolores del Río hasta convertirse en máxima estrella de Hollywood quien llegó a ocupar un lugar privilegiado entre grandes como la actriz Marlene Dietrich y el director Orson Welles. ¡Mira arriba la entrevista en video con Bárbara Mujica para Book Corner! Barbara Mujica - Miss Del Rio Credit: Harper Collins (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Miss del Río A Novel of Dolores del Río, the first major Latina star in Hollywood (ISBN: 9781525899935) ya está a la venta!

Bárbara Mujica sobre su libro Miss del Río: "Dolores del Río no era solo una cara bonita, al final de su vida quería ayudar a la gente"

