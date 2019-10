¿Cómo poder perdonar y quitar el rencor en nuestro corazón? Bárbara Palacios te dice qué hacer By Carole Joseph ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Bárbara Palacios Instagram Bárbara Palacios ha dedicado su vida a esparcir palabras de aliento a través de conferencias y libros, como el que ha lanzado hace poco: Atrévete a ser bárbara. "Tengo 55 años y me siento orgullosa de mi edad. Le doy gracias a Dios por los años que me ha dado aunque estoy lista cuando él decida llevarme". Empezar galería Misión Image zoom Bárbara Palacios Instagram "Mi misión de vida desde hace muchísimos años es llevar un mensaje a la mujer, a los hombres y jóvenes", dice la venezolana. Advertisement Advertisement Superación Image zoom Bárbara Palacios Instagram "Quiero llevar con mi libro un mensaje de crecimiento integral y superación, quiero que la gente enfrente los obstáculos que ha tenido en su vida para que no se queden estancados como víctimas", dice Palacios. "Quedarán marcas, pero son marcas que dejan huellas". Dios es la clave Image zoom Bárbara Palacios Instagram "Vengo de una familia muy disfuncional, como a muchos seres humanos", confiesa Bárbara. "Cuando creces en ese tipo de familia piensas que es lo normal, pero cuando llegó Dios a mi corazón me permitió ver que no era normal y entendía que había otra manera de vivir y de salir adelante". Advertisement Perdonar Image zoom Bárbara Palacios Instagram "Si no perdonas, no puedes seguir adelante", dice la ex Miss Universo. No permitas que te hieran Image zoom Bárbara Palacios Instagram "La falta de perdón deja heridas muy profundas. Si deseas vivir necesitas perdonar", resalta. Entrégate Image zoom Bárbara Palacios Instagram "Hay que entregarle a Dios aquello que te han hecho porque si buscamos venganza y almacenamos rencor y resentimiento no nos va a permitir seguir adelante y ese miso veneno del dolor nos puede convertir en victimarios". Advertisement Advertisement Advertisement Atrévete a ser bárbara Image zoom Bárbara Palacios Instagram "Todas las mujeres tienen que ser bárbaras en su vida, ellas pueden hacer de su familia personas positivas". Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

