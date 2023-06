Armando Lucas Correa sobre su libro La viajera nocturna, "Crecí en un matriarcado, de alguna manera todas [esas mujeres] son inspiración para este libro" El aclamado escritor regresa con un relato sobre cuatro apasionantes mujeres miembros de una misma familia que son ejemplos de esfuerzo y sacrificio maternal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El verano es un tiempo perfecto para leer un buen libro. Y sin duda uno de los mejores que nos han llegado es La viajera nocturna (Vintage), del escritor nacido en Cuba Armando Lucas Correa, aclamado por la novela La niña alemana. Este relato cuenta la historia de cuatro mujeres separadas que son miembros de una misma familia y que se enfrentan a situaciones políticas, económicas y sociales que las obligan a emigrar a diferentes países del mundo, en busca de seguridad. La acción arranca en la ciudad alemana de Berlín en el año 1930 en donde Ally Keller, una joven poeta y madre de a luz a una niña cuyo padre es afroamericano. La niña recibe el nombre de Lilith- y ambas huyen del país tras la imposibilidad de continuar en dichas tierras antes el avance de nazis y la ideología de la pureza aria. "Crecí en un matriarcado, mi mamá se divorció de mi papá cuando yo tenía dos años y medio", explica el autor a Book Corner de People en Español sobre parte de la génesis de este libro. "Crecí entre mi abuela, mi hermana, mi madre, mis primas, mis tías y yo creo que de alguna manera todas ellas son inspiración para este libro". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Mira arriba la entrevista completa con el autor Armando Lucas Correa! La viajera nocturna Credit: Cortesía Penguin Random House El libro La viajera nocturna (ISBN: 9781644736944) ¡ya está a la venta!

