Blog del editor: Armando Correa describe cómo fue conocer el creador de Facebook, Mark Zuckerberg Nuestro editor en jefe, Armando Correa, viajó hasta Menlo Park, CA, donde Mark Zuckerberg, director general y creador de Facebook, lo recibió. Por Armando Correa Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Quien diga que no conoce lo que es Facebook ha estado viviendo debajo de un piedra. Lo que comenzó siendo una simple página para que los estudiantes de la universidad se conectaran se ha convertido en un verdadero universo. Algo que me ha sorprendido es que los hispanos usamos esa red social en cantidades astronómicas. Si somos unos cincuenta millones de latinos en EE. UU. y 27.6 millones están conectados a Facebook, eso quiere decir que, exceptuado a los niños y ancianos, todos tenemos una cuenta. El titular del directorio de Facebook y uno de sus más importantes creadores, Mark Zuckerberg, me recibió en la sede de la red social que acaba de marcar un hito en la historia de la joven empresa: 2,000 millones de usuarios. Image zoom Mark me recibió en el famoso edificio MPK20 en Menlo Park, CA, donde se dirige la operación que tiene ramificaciones en casi todo el mundo. Estaba terminando de almorzar en su oficina, que por cierto está en un espacio abierto, rodeado de colegas y de ahí nos fuimos hasta el emblemático acuarium – así le llaman a su salón de conferencias de cristal. Al comenzar a explicarme todos los nuevos proyectos de Facebook me impresionó su calma, su seguridad y la convicción de que la empresa que creo esta abriendo nuevas fronteras. Para él, el mundo debe estar conectado y todos debemos tener un propósito en la vida. Su función, ahora, es proveer las herramientas para que esas comunidades que se han formado alrededor del mundo tengan el poder de haver la diferencia. La sensación, al conversar con él, es que estaba frente a un líder que tiene en sus manos un enorme poder y que quiere sacarle beneficio para que el mundo sea mejor. Con toda la fortuna que ha amasado podría retirarse, con la familia que ha creado, y ver crecer su obra maestra mientras se ocupa de su fundación. Eso es típico en Silicon Valley, pero Mark tiene un propósito en su vida. No va a dejar a Facebook a la deriva. Aún tiene mucho por hacer, no va ni por la mitad del camino y eso lo sentí desde el momento en que entré al edificio. En esta entrevista quiero mostrarles al ejecutivo, al creador, pero también al ser humano, al papá. Hasta el próximo mes, Image zoom

