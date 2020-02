Cinco apps que te pueden ayudar a mantener en orden tus finanzas La experta en finanzas Eliane King recomienda las apps más útiles para mantener tus finanzas en orden ¿Las has probado? By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Cuánto he gastado en comer afuera este mes?. Es una pregunta que aunque parece banal resulta clave para tomar la rienda de tus finanzas. “[Si] te preguntas a ti mismo mientras decides si pedir o no comida a domicilio. Si usaras una aplicación de presupuesto, lo único que tendrías que hacer es ver tus gastos en tu teléfono para encontrar la respuesta”, asegura Elaine King la gurú de las finanzas y fundadora & presidenta de Family and Money Matters™. King es una de las expertas y celebridades que participarán en la edición 2020 de Poderosas LIVE! a celebrarse este 14 de marzo en Miami. El evento gratuito ofrece talleres, charlas y mesas redondas inspiradoras y llenas de consejos y herramientas de empoderamiento para la mujer. De camino al evento King nos explica cómo usar el poder de la tecnología, especialmente las apps, para poder hacer uso de nuestro dinero acertadamente. “En el mundo actual, la tecnología, incluyendo las herramientas de vanguardia como la inteligencia artificial, está aquí para ayudarte a administrar tus finanzas”, explica. “Al usar las aplicaciones correctas, puedes asegurarte de que estás logrando tus objetivos financieros. Estas aplicaciones pueden ahorrarte el tiempo que tendrías que pasar sumando y restando porque llevan tus cuentas al día y hasta analizan tus gastos, y ni siquiera tienes que pensarlo”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Apps financieras que deberías probar:

Para planificar tu presupuesto

Todos necesitamos un presupuesto para ayudarnos a decidir cómo gastar el dinero. Si necesitas ayuda en esta área, prueba la aplicación GoodBudget. Con esta aplicación, divides tu dinero en categorías como comida o entretenimiento. Luego, la aplicación realiza un seguimiento de estos gastos en cada área. Para ahorrar

Todos deberíamos ahorrar como parte de nuestro presupuesto. Ahorra antes de gastar. De lo contrario, solo guardarás lo que “sobra”, que a menudo no es nada. Prueba Chime Bank si te cuesta apartar dinero para ahorrar. Este banco ofrece varias soluciones que incluyen ahorrar un porcentaje de tu sueldo o redondear las compras al dólar más cercano. Para eliminar tu deuda

El interés que pagas sobre la deuda puede acumularse rápidamente. Por eso es inteligente hacer un buen plan para pagar la deuda. Puedes conseguir un trabajo extra para ganar más dinero o encontrar formas de gastar menos. Como sea que lo hagas, pagar tu deuda es una idea inteligente. Pruebe la aplicación Clarity Money si necesitas ayuda para analizar tus finanzas y encontrar cambios que podrías hacer para eliminar tu deuda. Para invertir tu capital

¡Puedes cambiar el mundo a través de tus inversiones! Si te apasiona la tecnología verde o los programas sociales, puedes ganar dinero y apoyar estas causas. Esto se llama inversión de impacto. Puedes usar la aplicación Motif si estás interesado en este tipo de inversión. Para ayudar a la comunidad

El dinero sirve para más que solo gastar y ahorrar. También puedes compartir tu dinero con otras personas donando a caridades u organizaciones que son importantes para ti. ¡Compartir dinero se siente bien y hace que el mundo sea un lugar mejor! Utiliza evaluadores independientes como Charity Navigator para elegir organizaciones benéficas que sigan los mejores estándares de la industria. —– Elaine King es CFP®, CDFA™ fundadora & presidenta de Family and Money Matters™ y el instituto IFAYDI, es experta internacional en planificación financiera y gobierno familiar, conferencista y autora del bestseller internacional “La Familia y El Dinero Hecho Fácil”. Mándale tus comentarios @elainekingfp Advertisement

