Exclusiva: El nuevo libro de Andrea Navedo revive su niñez en el Bronx y comparte historias de superación

La inolvidable Xiomara Villanueva de la serie Jane The Virgin comparte sus memorias en Our Otherness Is Our Strength: Wisdom from the Boogie Down Bronx. ¡Es un libro inspirador que te encantará!

Andrea Navedo se robó el corazón de los televidentes con su papel de Xiomara Villanueva, la madre de Jane (Gina Rodríguez) en la aclamada serie nominada al Emmy Jane The Virgin.

Su destacada carrera también incluye participaciones en la franquicia Law & Order (NBC), la serie The Good Fight y la serie A Million Little Things, que podemos ver actualmente en la cadena ABC.

Pero las cosas no siempre han sido miel sobre hojuelas para la nacida en el sur del condado de El Bronx, en Nueva York, quien ahora ha decidido contar su historia por medio del nuevo libro Our Otherness Is Our Strength: Wisdom from the Boogie Down Bronx (Broadleaf Books).

"Como hace cuatro o cinco años me invitaron a dar el discurso de graduación de mi alma mater, DeWitt Clinton High Shchool, en El Bronx", afirma a Book Corner de People en Español la protagonista de la película Miguel Wants to Fight (HULU), que se estrena este 16 de agosto. "Y aquí estaba yo, graduada hace 30 años [de esa escuela] y quería hablar con esos niños [de raza] negra, niños de color, hispanos, para compartir historias de cosas que me habían sucedido".

"Muchos de ellos eran fans de Jane The Virgin y quería asegurarme que pudieran conectar conmigo, supongo que me asustaba un poco [la idea] de que no pudieran conectar conmigo", asegura la destacada actriz de padres puertorriqueños. "Así que pensé en historias de cosas difíciles que viví que los ayudara a verse reflejados. Una de ellas es que me tocó cinco años graduarme de bachillerato, algo de lo que me avergoncé durante un largo tiempo".

Andrea Navedo libro Our Otherness Is Our Strength: Wisdom from the Boogie Down Bronx Credit: Cortesía

"Ese discurso me inspiró a compartir más para la gente que es como yo que podrían haber pasado por retos en su vida", afirma sobre la génesis del libro que ahora presenta. "Quería que vieran una oportunidad o un camino para poder alcanzar sus sueños".

Andrea Navedo Credit: Diana Ragland

